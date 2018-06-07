Реальные проблемы: Криштиану попросился на выход

У футболиста не лучшие отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Обладатель "Золотого мяча" считает, что президент недостаточно оценивает его вклад в успехи команды, а клуб не защищает его, когда это необходимо.

Также игрок недоволен и финансовым вопросом. В частности, его не устраивает то, что Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в "ПСЖ" зарабатывает больше. Не нравится ему и то, что "Реал" хочет приобрести Неймара.

Ранее сообщалось об интерес к 33-летнему футболисту со стороны "МЮ" и "ПСЖ". При этом он так и не договорился с "Реалом" о новом контракте, который истекает летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах и забил 44 мяча при восьми голевых передачах.

Поиски главного тренера в Мадриде продолжаются: "Реал" может пригласить на пост главного тренера команды Луиза Фелипе Сколари, известного по работе со сборными Бразилии и Португалии, сообщает As. "Сливочные" продолжают искать замену Зинедину Зидану, который в конце мая объявил о своем уходе из клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что 69-летний специалист может возглавить "Спортинг". Последним местом работы Сколари был китайский "Гуанчжоу Эвергранд", в котором португалец тренировал с 2015 по 2017 годы.