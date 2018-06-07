Популярные мобильные приложения заподозрили в прослушке пользователей

По мере развития технологий все большее число пользователей начинают опасаться, что их устройства могут вести за ними постоянную слежку, записывать разговоры или видео и отправлять их на сторонние серверы.
Зачастую такое происходит в результате заражения вирусами-шпионами, но, по всей видимости, некоторые причины для беспокойства есть и у тех, кто просто пользуется популярными мобильными приложениями, пишет Newsru.com.
Как пишет Vice, к такому выводу пришел исследователь в области кибербезопасности Питер Хеннэй, работающий в компании Asterisk. По его словам, речь идет не о постоянной прослушке пользователя, а о существовании слов-триггеров, на которые реагируют те или иные приложения. Так, подобными словами для голосовых помощников Google и Apple служат команды "Ok, Google" и "Привет, Siri", и пользователи знают об этом, но аналогичным функционалом могут обладать и иные приложения, имеющие доступ к микрофону.
Как сообщил Хеннэй журналисту издания Сэму Николсу, приложения Facebook или Instagram могут быть запрограммированы реагировать на тысячи различных слов-триггеров. Так, к активации приложения может привести обычный разговор с приятелем о покупке новой пары джинсов.
Технологические компании отрицают существование подобных функций в своих мобильных приложениях, однако эксперимент, проведенный Николсом после общения с Хеннэем, свидетельствует в пользу правоты эксперта. В течение пяти дней журналист произносил набор различных фраз, которые могли быть триггерами для приложений на его смартфоне. Например, он говорил о необходимости купить недорогие рубашки для работы или вернуться в университет.
Результат не заставил себя ждать. Уже на второй день в ленте Николса в Facebook появились публикации с рекламой курсов в разных университетах и рекламой ряда брендов, предлагающих недорогую одежду. После разговора со знакомым о нехватке мобильного трафика появилась реклама тарифа с 20 ГБ трафика.
По мнению Хеннэя, гарантий сохранности записанных приложениями данных не существует, однако эксперт уверен, что в настоящее время ни одна компания не продает их рекламодателям. По сути, в этом нет необходимости, поскольку пользователи и так видят нужные объявления.
Несмотря на то что эксперимент нарисовал весьма пугающую картину, Хеннэй полагает, что возможная прослушка с целью показа рекламы может нести угрозу лишь незначительному числу пользователей, обсуждающих важную или секретную информацию. Для обычных людей эта ситуация почти ничем не отличается от показа рекламы на основе истории их браузера.