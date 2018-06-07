Популярные мобильные приложения заподозрили в прослушке пользователей

Зачастую такое происходит в результате заражения вирусами-шпионами, но, по всей видимости, некоторые причины для беспокойства есть и у тех, кто просто пользуется популярными мобильными приложениями, пишет Newsru.com.

Как пишет Vice , к такому выводу пришел исследователь в области кибербезопасности Питер Хеннэй, работающий в компании Asterisk. По его словам, речь идет не о постоянной прослушке пользователя, а о существовании слов-триггеров, на которые реагируют те или иные приложения. Так, подобными словами для голосовых помощников Google и Apple служат команды "Ok, Google" и "Привет, Siri", и пользователи знают об этом, но аналогичным функционалом могут обладать и иные приложения, имеющие доступ к микрофону.

Как сообщил Хеннэй журналисту издания Сэму Николсу, приложения Facebook или Instagram могут быть запрограммированы реагировать на тысячи различных слов-триггеров. Так, к активации приложения может привести обычный разговор с приятелем о покупке новой пары джинсов.

Технологические компании отрицают существование подобных функций в своих мобильных приложениях, однако эксперимент, проведенный Николсом после общения с Хеннэем, свидетельствует в пользу правоты эксперта. В течение пяти дней журналист произносил набор различных фраз, которые могли быть триггерами для приложений на его смартфоне. Например, он говорил о необходимости купить недорогие рубашки для работы или вернуться в университет.

Результат не заставил себя ждать. Уже на второй день в ленте Николса в Facebook появились публикации с рекламой курсов в разных университетах и рекламой ряда брендов, предлагающих недорогую одежду. После разговора со знакомым о нехватке мобильного трафика появилась реклама тарифа с 20 ГБ трафика.

По мнению Хеннэя, гарантий сохранности записанных приложениями данных не существует, однако эксперт уверен, что в настоящее время ни одна компания не продает их рекламодателям. По сути, в этом нет необходимости, поскольку пользователи и так видят нужные объявления.