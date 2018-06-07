Картина дня: черный список Кремля, конфликт с врачом и прямая линия с Путиным

Неугодны: в черный список Кремля попали Криштафович, Метлев, Копытин и другие

В списке тех, в отношении кого российские власти установили запрет на въезд в страну, оказались политик и активист Евгений Криштафович, сотрудник Института исторической памяти Сергей Метлев, военный историк Игорь Копытин, член EKRE Урмас Рейтельманн и другие.. Читайте далее...

В черный список России попал журналист Postimees Айнар Рууссаар

Вчера эстонский посол в Москве Арти Хилпус был вызван в МИД РФ, где ему сообщили о том, что Россия закроет въезд в страну для эстонских граждан, враждебно настроенных по отношению к ней. Читайте далее...

Совбез ООН сделал заявление по Украине

Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призвал соблюдать минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Совбеза, принятом в среду, 6 июня. Документ подготовила Франция при поддержке Германии, уточняет AFP. Читайте далее...

Прямая линия с Путиным прошла в новом формате

7 июня в 12:00 началась ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", на которой президент России в течение нескольких часов отвечал на вопросы россиян. Читайте далее...

Умерла режиссер и актриса Кира Муратова

На 84-м году жизни умерла кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Читайте далее...

Видео: дежурный врач набросился с руганью на обратившегося за помощью пациента

В ночь на 6 июня отдыхавший в Отепя Лаури Стейнбах обратился за помощью в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета. Мужчина травмировал палец на ноге, который к моменту прибытия в больницу посинел и искривился. Но вместо оказания помощи врач набросился на пациента с руганью. Читайте далее...

Читать всем жителям Таллинна: на улицах Таммсааре и Ярвевана меняется скоростной режим

С 8 июня в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями меняется скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана. Читайте далее...

Водитель сбитой поездом машины скончался в больнице

В конце мая в Ярвамаа на железнодорожном переезде в волости Тюри поезд сбил легковой автомобиль. Спустя пять дней водитель машины умер в больнице. Читайте далее...

Оправдание по делу о гибели шахтеров: фирма Enefit Kaevandused избежала огромного штрафа

В четверг, 7 июня, Вируский уездный суд оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании, обвинявшихся в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель двух шахтеров в 2015 году. Читайте далее...

Скандальный договор о вагонах с Россией оказался золотой жилой для госпредприятия

Попавшая под ожесточенный огонь критики прошлым летом российская сделка эстонской государственной логистической железнодорожной фирмы EVR Cargo, оказалась самым успешным и прибыльным проектом фирмы за последнее десятилетие, говорит руководитель EVR Cargo Рауль Тоомсалу. Читайте далее...

Ким Чен Ын боится, что его убьют во время саммита с Трампом в Сингапуре