Картина дня: черный список Кремля, конфликт с врачом и прямая линия с Путиным

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Неугодны: в черный список Кремля попали Криштафович, Метлев, Копытин и другие
В списке тех, в отношении кого российские власти установили запрет на въезд в страну, оказались политик и активист Евгений Криштафович, сотрудник Института исторической памяти Сергей Метлев, военный историк Игорь Копытин, член EKRE Урмас Рейтельманн и другие.. Читайте далее...
В черный список России попал журналист Postimees Айнар Рууссаар
Вчера эстонский посол в Москве Арти Хилпус был вызван в МИД РФ, где ему сообщили о том, что Россия закроет въезд в страну для эстонских граждан, враждебно настроенных по отношению к ней. Читайте далее...
Совбез ООН сделал заявление по Украине
Совет Безопасности ООН осудил нарушение режима прекращения огня на востоке Украины и призвал соблюдать минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Совбеза, принятом в среду, 6 июня. Документ подготовила Франция при поддержке Германии, уточняет AFP. Читайте далее...
Прямая линия с Путиным прошла в новом формате
7 июня в 12:00 началась ежегодная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", на которой президент России в течение нескольких часов отвечал на вопросы россиян. Читайте далее...
Умерла режиссер и актриса Кира Муратова
На 84-м году жизни умерла кинорежиссер и сценарист Кира Муратова. Читайте далее...
Видео: дежурный врач набросился с руганью на обратившегося за помощью пациента
В ночь на 6 июня отдыхавший в Отепя Лаури Стейнбах обратился за помощью в отделение экстренной медицины Клиники Тартуского университета. Мужчина травмировал палец на ноге, который к моменту прибытия в больницу посинел и искривился. Но вместо оказания помощи врач набросился на пациента с руганью. Читайте далее...
Читать всем жителям Таллинна: на улицах Таммсааре и Ярвевана меняется скоростной режим
С 8 июня в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями меняется скоростной режим на магистрали Таммсааре-Ярвевана. Читайте далее...
Водитель сбитой поездом машины скончался в больнице
В конце мая в Ярвамаа на железнодорожном переезде в волости Тюри поезд сбил легковой автомобиль. Спустя пять дней водитель машины умер в больнице. Читайте далее...
Оправдание по делу о гибели шахтеров: фирма Enefit Kaevandused избежала огромного штрафа
В четверг, 7 июня, Вируский уездный суд оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании, обвинявшихся в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель двух шахтеров в 2015 году. Читайте далее...
Скандальный договор о вагонах с Россией оказался золотой жилой для госпредприятия
Попавшая под ожесточенный огонь критики прошлым летом российская сделка эстонской государственной логистической железнодорожной фирмы EVR Cargo, оказалась самым успешным и прибыльным проектом фирмы за последнее десятилетие, говорит руководитель EVR Cargo Рауль Тоомсалу. Читайте далее...
Ким Чен Ын боится, что его убьют во время саммита с Трампом в Сингапуре
Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что на него может быть совершено покушение во время поездки в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Читайте далее...