Благодаря звонкам неравнодушных полиции удалось задержать 75 нетрезвых водителей

"Большое спасибо тем людям, которые хотят сделать наши дороги безопаснее и сообщают о нарушениях и возможным опасных водителях на номер 112. Каждый пьяный водитель или водитель, пренебрегающий законом о дорожном движении, может стать причиной ДТП. Благодаря звонкам на 112 движение становится безопаснее", – сказал руководитель службы оперативной информации Идаской префектуры Алар Кару.

Только в первые дни июня полицейские Идаской префектуры задержали благодаря звонкам на номер 112 четверых нетрезвых водителей, в двух случаях было начато уголовное делопроизводство.

Среди нетрезвых водителей, которые были задержаны благодаря звонкам на короткий номер тревоги, было пятеро водителей в состоянии наркотическое опьянения, а также были задержаны водители, превышавшие допустимую скорость, совершавшие опасные манеры, а также водители, не имевшие прав на управление автомобилем.

Кару добавил, что в нескольких случаях полиция получала звонки о транспортных средствах со странным стилем езды, но при проверке выяснялось, что водитель был трезв.

"Но у нас есть основание полагать, что во многих из этих случаев водитель до встречи с полицейским просматривал социальные сети в телефоне, посылал сообщения, говорил по телефону либо занимался другими сторонними делами, чем подвергал опасности и себя, и других участников дорожного движения", – добавил Кару.

По словам Алара Кару, замечая опасное нарушение либо возможного пьяного водителя, следует незамедлительно позвонить на номер 112 и передать всю возможную информацию – номер и марку автомобиля, направление движение, кто находится за рулем.

"Когда у полиции есть такая информация, мы сможем отреагировать, проверить транспортное средство и задержать опасного водителя", – говорит полицейский.

В этом году полицейские Идаской префектуры задержали 468 нетрезвых водителей, в 211 случае было начато уголовное делопроизводство. 29 водителей были в состоянии наркотического опьянения.