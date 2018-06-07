Юридически все ОК, или Дыры в земле за 150 миллионов евро

Тоотси Суурсоо ФОТО: Mailiis Ollino /

Вчера в Рийгикогу прошел третье чтение новый закон о рынке электроэнергии. Если говорить коротко, он означает одно: пособия на ветроэнергетику получат все, кто начал развитие ветропарков до 2017 года. Остальным будут выделять деньги по мере государственной необходимости. То есть уже имеющиеся проекты получат больше, чем новые.

Eesti Energia надеется получить пособие по старой системе, и, поскольку ветропарк Тоотси был бы настолько мощным, что, в сущности, он один покрыл бы потребности государства, энергетический гигант мог бы стать тем, кому было бы выделена львиная доля субсидий.

Не говоря о том, что и без ветропарка Тоотси, но вместе с недавно объявленной покупкой Nelja Energia, государственная фирма производила бы большую часть возобновляемой энергии в Эстонии.

Если же кто-то другой выиграет аукцион на недвижимость Тоотси Суурсоо, то он столь крупную субсидию не получит. Причина проста: они не начали строительную деятельность. Зато Eesti Energia, благодаря своим ямам, строительство уже начала.

Поэтому и оспаривается аукцион. Конкуренты считают, что, если аукцион в конце концов состоится, его все равно выиграет Eesti Energia, которая единолично сможет распоряжаться пособием и сделать на эти деньги более крупное предложение. «Как вообще можно гарантировать честное производство в ситуации, когда один из участников аукциона уже начал строительные работы?» - задается вопросом Йыкс.

«Если бы мы знали, что для получения пособия нужно всего лишь выкопать пару ям и для этого недвижимость даже не должна нам принадлежать, мы бы тоже отправили туда экскаватор», - шутит предприниматель Андрес Сынаялг.

Деньги пойдут из карманов жителей Эстонии

Может быть, люди заметили в своих ежемесячных счетах за электричество графу «плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество». Так плата за возобновляемую электроэнергию и поступает от потребителей электроэнергии в специальный фонд, откуда деньги распределяют между производителями возобновляемой энергии. Таким образом, названные выше 157 миллионов евро выплатят Eesti Energia потребители, то есть, по сути, все жители Эстонии.

Все это в свою очередь позволит Eesti Energia профинансировать гигантскую покупку Nelja Energia стоимостью в 493 млн евро. Представитель предприятия Adapte, производящего возобновляемую энергию, Райго Сылг подчеркнул, что таким образом потребители озолотят Eesti Energia.

«Речь идет об очень больших суммах в ситуации, когда в этом пособии в действительности не нуждаются, - добавил глава Палаты возобновляемой энергии и эксперт в области энергетики Рене Таммист. – Это будут очень существенные расходы для потребителя. За те же деньги можно было бы построить несколько ветропарков».