Юридически все ОК, или Дыры в земле за 150 миллионов евро

В декабре 2016 года в Пярнумаа в поселке Тоотси рабочие с помощью экскаватора вырыли в земле две большие ямы. Эти, на первый взгляд, не имеющие значения углубления, напоминающие метеоритные кратеры, могут принести государственному предприятию Eesti Energia десятки миллионов евро. А оплатят это потребители электроэнергии, пишет Pärnu Postimees.
Заказчиком работ была Eesti Energia. «В 2016 году мы начали строительную деятельность в соответствии с действующими разрешениями на строительство», - заявил пресс-секретарь предприятия Каарел Кууск.
В 2016 году волость Вяндра действительно выдала разрешение для проведения строительных работ, однако два предприятия практически сразу обжаловали это решение в суде. Конкуренты недоумевали, почему госпредприятию вообще дали разрешение на строительство, если недвижимость никогда ему не принадлежала (грунт до сих пор не продан, аукцион заморожен из-за судебных тяжб). Ответ на этот вопрос должен найти суд.
Но когда Центр управления государственными лесами (RMK) выставил недвижимость Тоотси на аукцион, организатор торгов уже назвал недвижимость строящимся ветропарком. Что же это означает на самом деле?
«Мы провели там пробные раскопки, - сказал исполнитель работ. – Мы выкопали ямы примерно за два дня. В первый вечер стемнело, и мы перенесли работы на следующий день». По его оценке, эта работа должна стоить несколько тысяч евро.
Теперь, с точки зрения Eesti Energia, два эти кратера в качестве «существенных инвестиций» могут дать преимущество и принести госпредприятию победу в конкурсе на строительство ветропарка Тоотси. Самый известный из конкурентов – недавно купленный Eesti Energia за сотни миллионов евро Nelja Energia.
Ценность дыр – около 157 миллионов евро
Nelja Energia представляет бывший кандидат в президенты, ныне – присяжный адвокат Аллар Йыкс. «Без разницы, конечно, можете использовать мои слова. Потому что то, как там действуют, - неправильно», - говорит он.
По словам Йыкса, Eesti Energia затеяла все для получения от государства пособия на производство возобновляемой энергии, в том числе в игре задействованы именно эти созданные в ходе пробных раскопок дыры. Например, в своих объявлениях об аукционе RMK называет их углублениями для закладки фундамента.
Субсидии на производство возобновляемой энергии - это огромные суммы. Если Eesti Energia выиграет аукцион, построит ветропарк и начнет получать пособия, государственной фирме выделят в помощь 157 миллионов евро.
«И неважно, что расходы на то, чтобы вырыть эти ямы, образуют меньше 0,01 процента от предполагаемой стоимости ветропарка, - сказал Йыкс. - Остается загадкой, как можно счесть две ямы существенной инвестицией, которую можно было бы сделать в поддержку оправданного ожидания».
Однако, по оценке Eesti Energia, поддержка от государства должна поступить в любом случае. «Мы считаем, что развитие ветропарка Тоотси соответствует ориентирам государственной помощи и позволяет получить пособие на основании действующей схемы выдачи пособий», - сказал Каарел Кууск.
В Eesti Energia заявили, что, помимо вырытых ям, они предприняли в Тоотси и другие важные действия. «Мы провели масштабные геотехнические исследования, исследования пернатых и летучих мышей, спроектировали фундаменты мельниц, дороги и мелиорацию и установку электричества. Для проведения всех строительных работ мы организовали тендеры», - перечислил пресс-секретарь.
Новый закон поможет?
Вчера в Рийгикогу прошел третье чтение новый закон о рынке электроэнергии. Если говорить коротко, он означает одно: пособия на ветроэнергетику получат все, кто начал развитие ветропарков до 2017 года. Остальным будут выделять деньги по мере государственной необходимости. То есть уже имеющиеся проекты получат больше, чем новые.
Eesti Energia надеется получить пособие по старой системе, и, поскольку ветропарк Тоотси был бы настолько мощным, что, в сущности, он один покрыл бы потребности государства, энергетический гигант мог бы стать тем, кому было бы выделена львиная доля субсидий.
Не говоря о том, что и без ветропарка Тоотси, но вместе с недавно объявленной покупкой Nelja Energia, государственная фирма производила бы большую часть возобновляемой энергии в Эстонии.
Если же кто-то другой выиграет аукцион на недвижимость Тоотси Суурсоо, то он столь крупную субсидию не получит. Причина проста: они не начали строительную деятельность. Зато Eesti Energia, благодаря своим ямам, строительство уже начала.
Поэтому и оспаривается аукцион. Конкуренты считают, что, если аукцион в конце концов состоится, его все равно выиграет Eesti Energia, которая единолично сможет распоряжаться пособием и сделать на эти деньги более крупное предложение. «Как вообще можно гарантировать честное производство в ситуации, когда один из участников аукциона уже начал строительные работы?» - задается вопросом Йыкс.
«Если бы мы знали, что для получения пособия нужно всего лишь выкопать пару ям и для этого недвижимость даже не должна нам принадлежать, мы бы тоже отправили туда экскаватор», - шутит предприниматель Андрес Сынаялг.
Деньги пойдут из карманов жителей Эстонии
Может быть, люди заметили в своих ежемесячных счетах за электричество графу «плата за возобновляемую энергию и акциз на электричество». Так плата за возобновляемую электроэнергию и поступает от потребителей электроэнергии в специальный фонд, откуда деньги распределяют между производителями возобновляемой энергии. Таким образом, названные выше 157 миллионов евро выплатят Eesti Energia потребители, то есть, по сути, все жители Эстонии.
Все это в свою очередь позволит Eesti Energia профинансировать гигантскую покупку Nelja Energia стоимостью в 493 млн евро. Представитель предприятия Adapte, производящего возобновляемую энергию, Райго Сылг подчеркнул, что таким образом потребители озолотят Eesti Energia.
«Речь идет об очень больших суммах в ситуации, когда в этом пособии в действительности не нуждаются, - добавил глава Палаты возобновляемой энергии и эксперт в области энергетики Рене Таммист. – Это будут очень существенные расходы для потребителя. За те же деньги можно было бы построить несколько ветропарков».
Той же точки зрения придерживается и Сынаялг. «В регуляциях о государственной помощи написано, что субсидия должна оказать существенное стимулирующее влияние на производителя. В случае такого гиганта, как Eesti Energia, мы ни о чем таком, очевидно, не можем говорить», - считает он.
Монополия может уничтожить рынок
На самом деле, и без ветропарка Тоотси Eesti Energia добилась своей цели: покупка Nelja Energia обеспечивает государственной фирме единоличную власть на эстонском рынке возобновляемой энергии. По оценке Ассоциации ветроэнергетики, благодаря гигантской сделке, целые 85% рынка ветроэнергетики перейдут в руки государственного энергетического концерна.
В Эстонии установлено 139 ветряных мельниц, 60 из которых принадлежит Nelja Energia и 49 - Eesti Energia. В Тоотси планируется построить еще 46 мельниц.
Это вызвало беспокойство более чем двух десятков производителей ветроэнергетики, которые опасаются, что потеряют право голоса на рынке и больше не получат значительных пособий на возобновляемую энергию. Так, по их оценке, они утратят всякую возможность конкурировать на рынке с могущественным государственным предприятием.
«Рынка возобновляемой энергии в Эстонии как такового больше не будет – все принадлежит Eesti Energia, - говорит Сылг, - остальные пусть сосут лапу».
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер неоднократно говорил, что о рынке возобновляемой электроэнергии нельзя говорить лишь в контексте Эстонии: по его оценке, монополии не возникнет, потому что рынки Северных и Балтийских стран следует рассматривать совокупно.
Субсидии выдает преемник Eesti Energia
По оценке Европейской комиссии, Эстония должна сама решить, считать ли парк Тоотси существующим производителем.
«Сейчас вопрос в том, имеется ли готовый проект Тоотси или нет. Это, согласно законопроекту, оценит Elering», - сказал глава Палаты возобновляемой энергии Рене Таммист.
Elering был создан в 2009 году, и его предшественником можно считать именно Eesti Energia. Кроме того, Eesti Energia единственная заключила договор о присоединении ветропарка Тоотси к Elering и последний уже строит у ветропарка Тоотси подстанцию.
«Догадайтесь, кого поддержит Elering в этой ситуации?» - задает риторический вопрос представитель Adapte Райго Сылг.
Руководитель отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар заметил, что, по его оценке, для принятия решения у Elering нет пространства для самодеятельности, потому что имеются жесткие ориентиры для выплаты пособий.
Кроме того, представитель министерства подчеркнул, что Elering принимал решения о выдаче пособий в течение последних десяти лет, и проблем никогда не возникало. Он не согласился с тем, что новый закон даст исключительное преимущество Eesti Energia, поскольку закон равен по отношению ко всем.
В письме министерства, направленном в Рийгикогу, эксперт Рейн Вакс поясняет, что при выдаче пособия Elering должен будет оценить, начал ли конкретный производитель соответствующие строительные работы, было ли к 2017 году представлено извещение о начале строительства и были ли реально начаты строительные работы.
Eesti Energia действительно предъявила извещение о начале строительства в 2016 году и разрешение на строительство (оспорено в суде) у государственной фирмы тоже имеется.
Таким образом, если говорить упрощенно, Elering должен будет решать, являются ли ямы за пару тысяч евро достаточной строительной деятельностью для того, чтобы ежегодно выделять Eesti Energia десятки миллионов евро.