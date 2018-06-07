Полезно: почему не стоит бояться гипсокартона?

Боязнь гипсокартона зарождается у нас еще в детстве. Вспомните, например, сказку о трех поросятах: спасти тебя может только что-то очень прочное и надежное — такое, как домик поросенка Наф-Нафа, построенный, как известно, из камней.

Миф 1: гипсокартон хрупкий, и если по нему стукнуть молотком, появится дыра

Правда: Если перегородка устроена правильно, дыры не будет! А наезд детского велосипеда или падение подвыпившего гостя стена такой конструкции просто не заметит. Если же вас мучают кадры из кинофильмов, где автомобиль врезается в стену и разносит ее в клочья, задумайтесь о вероятности такой ситуации в многоквартирном доме на вашем, скажем, десятом этаже.

Миф 2: плохая звукоизоляция, то есть стена из гипсокартона не защитит вас от разговоров соседей и уж тем более — от громкой музыки и криков.

Правда: Шумоизоляция отличная, нужно только соблюдать технологию устройства перегородки. И, кстати, это вы можете регулировать сами. Например, в перегородку, которая отделяет кладовую, звукоизоляционный слой вообще можно не закладывать, сэкономив на этом. А перегородку в детскую сделать из двойного слоя каркаса и дополнительных слоев звукоизоляции и листовых материалов. Так звук сможет проникнуть в комнату разве что через дверь.