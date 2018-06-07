Фото: уникальный жилой комплекс Beirut Terraces в столице Ливана

Проект Beirut Terraces от архитектурного бюро Herzog & de Meuron — многослойное жилое здание высотой 119 метров, возведенное в одном из активно развивающихся районов древней столицы Ливана, рассказывает HQRoom.
Бейрут находится в самом центре Ближнего Востока и всегда был космополитичным городом, связывающим Азию и Европу. Следы финикийской, римской, османской цивилизаций, памятники эпохи мамлюкского государства и периода колониального господства сформировали его неповторимый облик. Башня Beirut Terraces с ее причудливым многослойным объемом может служить великолепной метафорой богатой и бурной истории города, вобравшего в себя множество культурных пластов.
Концепцию проекта определяют пять главных идей: наличие слоев и террас, единство внутреннего и внешнего пространства, внедрение в архитектуру растительных элементов, сочетание широких видовых панорам и приватности жилища, использование света в формировании идентичности здания.
Плиты варьирующихся размеров образуют слоистую конструкцию, обеспечивающую сочетание открытости пространства и защищенности частной жизни.
В проекте использованы пять типов планировки этажей, которые чередуются в различных комбинациях.
Конструктивную нагрузку здания несут ядро и расположенные в форме правильной решетки колонны. Поэтому стены квартир не являются опорными, и их планировка предполагает гибкость и возможность дальнейших изменений. Каждая резиденция располагает собственным лобби с лифтом, обслуживающим не более двух квартир.
Прекрасная проработка деталей и внимание к гармоничной комбинации качественных материалов создают среду, которая отличается одновременно функциональностью и роскошью.