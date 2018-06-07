Фото: уникальный жилой комплекс Beirut Terraces в столице Ливана

Бейрут находится в самом центре Ближнего Востока и всегда был космополитичным городом, связывающим Азию и Европу. Следы финикийской, римской, османской цивилизаций, памятники эпохи мамлюкского государства и периода колониального господства сформировали его неповторимый облик. Башня Beirut Terraces с ее причудливым многослойным объемом может служить великолепной метафорой богатой и бурной истории города, вобравшего в себя множество культурных пластов.

ФОТО: HQRoom / Iwan Baan

Концепцию проекта определяют пять главных идей: наличие слоев и террас, единство внутреннего и внешнего пространства, внедрение в архитектуру растительных элементов, сочетание широких видовых панорам и приватности жилища, использование света в формировании идентичности здания.

ФОТО: HQRoom / Bahaa Ghoussainy

Плиты варьирующихся размеров образуют слоистую конструкцию, обеспечивающую сочетание открытости пространства и защищенности частной жизни.

В проекте использованы пять типов планировки этажей, которые чередуются в различных комбинациях.

Конструктивную нагрузку здания несут ядро и расположенные в форме правильной решетки колонны. Поэтому стены квартир не являются опорными, и их планировка предполагает гибкость и возможность дальнейших изменений. Каждая резиденция располагает собственным лобби с лифтом, обслуживающим не более двух квартир.

ФОТО: HQRoom / Bahaa Ghoussainy