Ученые рассказали, кому следует опасаться рака кожи

Исследователи из Германии опубликовали данные исследования, посвященного взаимосвязи немеланомного рака кожи с работой на открытом воздухе. Ученые обследовали 563 человека, 47% из которых составляли женщины. 348 человек работали на открытом воздухе, а 215 участников - в защищенных от солнца местах, передает Meddaily.com со ссылкой на The Deccan Chronicle.
Чаще всего немеланомный рак кожи диагностировали у горных проводников (на них приходилось 33,3% случаев). Также этот вид рака выявили у 27,4% фермеров и 19,5% садоводов. Среди работников, проводивших большую части времени в помещении, немеланомный рак кожи встречался относительно редко (в 5,6% случаев).
Таким образом, риск развития немеланомного рака кожи зависел от высоты и времени, проведенного на ярком солнце. Авторы исследования рекомендуют всем людям, чья профессия связана с работой на открытом воздухе, использовать специальные солнцезащитные кремы.