Ученые рассказали, кому следует опасаться рака кожи

Исследователи из Германии опубликовали данные исследования, посвященного взаимосвязи немеланомного рака кожи с работой на открытом воздухе. Ученые обследовали 563 человека, 47% из которых составляли женщины. 348 человек работали на открытом воздухе, а 215 участников - в защищенных от солнца местах, передает Meddaily.com со ссылкой на The Deccan Chronicle.