Пикантная деталь: вряд ли вас устроит такая планировка выставленного на продажу дома!
8 июня 2018 г., 14:30
Собственники жилья часто делают перепланировку, чтобы облегчить себе жизнь или получить дополнительные удобства, но некоторые изменения попросту абсурдны, пишет Kodu. Например, в этом выставленном на продажу в Австралии доме.
Этот дом продается, в пересчете на евро, за 586 000. Все бы ничего, да не дает покоя одна пикантная деталь: в одной из комнат, рядом с камином, установлены душевая и... унитаз. Зачем?
Есть мнение, что такое решение вопроса свойственно старым людям, чтобы, извините, успеть добежать. Тайна этого интерьера, скорее всего, тайной и останется.