пт, 08.06.2018
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  • Пикантная деталь: вряд ли вас устроит такая планировка выставленного на продажу дома!

Пикантная деталь: вряд ли вас устроит такая планировка выставленного на продажу дома!

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ФОТО: realtor.com

Собственники жилья часто делают перепланировку, чтобы облегчить себе жизнь или получить дополнительные удобства, но некоторые изменения попросту абсурдны, пишет Kodu. Например, в этом выставленном на продажу в Австралии доме.

Этот дом продается, в пересчете на евро, за 586 000. Все бы ничего, да не дает покоя одна пикантная деталь: в одной из комнат, рядом с камином, установлены душевая и... унитаз. Зачем? 

ФОТО: houssmax.ca

Есть мнение, что такое решение вопроса свойственно старым людям, чтобы, извините, успеть добежать. Тайна этого интерьера, скорее всего, тайной и останется.

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