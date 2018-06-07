«Люди совершили ошибку»: парк Лоттемаа уходит под воду

Исследовавшие ситуацию ученые утверждают, что происходящее – не шутка. «Люди совершили ошибку», - сказал морской геолог Валдеко Палгинымм.

Ошибка, по оценке исследователей, заключается в том, что для создания лучшего вида и для лучшего доступа к морю был убран тростник. «Вместе с этим исчезла природная буферная зона, которая защищала береговую возвышенность от волн, - пояснил Палгинымм. – Результат налицо: волны подтачивают берег и уносят песок».

Согласно подсчетам, почти километровая прибрежная полоса за год в среднем теряет 500 кубометров песка. И поскольку большую часть этого песка уносит в море, за год под воду уходит около 150 квадратных метров территории тематического парка.

Исполнительный директор тематического парка Маргит Тооду замечает, что из-за наступления моря им уже дважды приходилось передвигать обслуживающие тематический парк строения в сторону материка.

«К сожалению, во время планирования строительства Лоттемаа у нас не было информации о том, что может возникнуть такая проблема, - признает Тооду. – Чтобы добраться до больших зданий, морю потребуются годы, но наступление очевидно, и если ничего не предпринимать, опасность того, что парк развлечений уйдет под воду, однажды станет реальной».

Живописный пляж Рейу, где теперь располагается парк развлечений, в советское время был закрытой военной зоной, где скрывали нацеленные на Запад ракеты.

«Когда мы купили территорию Лоттемаа, она была усеяна останками военных сооружений, - вспоминает Тооду. – Тростника не было уже тогда».

Возможно, тростник действительно уничтожила советская армия, но ему не давали расти до сих пор. Теперь ущерб от этого столь очевиден, что было решено действовать.

«В сотрудничестве с исследователями Таллиннского университета мы начали искать решение проблемы, чтобы помешать дальнейшему размыванию берега, - сообщила Тооду. – Нужно завезти на пляж песок, сделать береговой уступ более плавным и помешать эрозии почвы с помощью геотекстиля. Также планируется вновь посадить тростник – хотя бы до территории, где он не будет мешать находящимся на пляже».

Песок, который смывает в море с территории Лоттемаа, выносит волнами на центральный Пярнуский пляж, которому грозит «песчаное наводнение». Та же проблема, что и у Лоттемаа, на пляже Валгеранд, с которого волнами смывает песок и относит его в прибрежную зону Аудру. По оценке исследователей, эрозию как в Лоттемаа можно уменьшить, если защищать прибрежный тростник и не удалять его ради лучшего вида и доступа к воде.

«Сейчас мы более или менее осушили прибрежную поверхность в Лоттемаа, и она больше не проваливается, но мягкой песчаной поверхности нет, - сказала Тооду. – Игровую зону с сухим песком мы построили выше берегового уступа, игровую площадку и территорию кафе – рядом».