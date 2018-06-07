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Министр финансов Украины отправлен в отставку

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Министр финансов Украины Александр Данилюк.

ФОТО: Mikhail Palinchak / Mikhail Palinchak/TASS

В Украине отправлен в отставку министр финансов страны Александр Данилюк. За представление об увольнении Данилюка, подписанное премьер-министром страны Владимиром Гройсманом, в четверг, 7 июня, проголосовали 254 из номинально 450 депутатов Верховной рады, передает Deutsche Welle.

Данилюк "позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимы с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Facebook. Ранее между Данилюком и Гройсманом возник конфликт из-за назначения замглавы Минфина. Данилюк прочил на эту должность своего советника Яну Бугримову, отвергая кандидатуру из окружения президента Петра Порошенко.

Об этом Данилюк сообщил в письме послам стран "большой семерки" в Киеве. Гройсман расценил это как нарушение субординации и инициировал процесс отстранения Данилюка от министерской должности.

42-летний финансовый эксперт Александр Данилюк возглавлял министерство финансов Украины с апреля 2016 года. Накануне он сообщил в Facebook, что на него оказывают колоссальное давление, чтобы добиться поддержки программы "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов".

"В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это политическая коррупция, в народе - "гречка". Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником", - пояснил Данилюк.

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