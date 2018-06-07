Тоомасу Хендрику Ильвесу тоже запретили въезд в Россию

Порталу Rus.Postimees стала известна еще одна фамилия – экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Это подтвердил посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров, отвечая на прямой вопрос корреспондента портала. Сам президент пока никак это не прокомментировал.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова сказала, что МИД не станет ни опровергать, ни подтверждать эту новость. Министерство по-прежнему придерживается позиции, что они не будут разглашать список, а те фамилии, которые всплывают, всплывают сами.