Swedbank: подорожание нефти приведет к росту цен

Она напомнила, что, по данным Департамента статистики, в мае цены выросли на 3,0% в годовом сравнении, передает агентство BNS. Самый большой вклад в повышение цен внесли вынужденные расходы: питание, жилье и транспорт. Серьезное влияние на индекс цен из-за роста акцизов оказали также алкоголь и табачные изделия.

«Однако рост средней зарплаты и пенсий происходит по-прежнему значительно быстрее роста цен. Скорректированная по ценам средняя нетто-зарплата повысилась в первом квартале примерно на десять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Столь быстрый рост покупательной способности мы последний раз видели в период предыдущего экономического бума», - отметила Эльмик.

По ее словам, цена на моторное топливо повысилась как из-за повышения ставки акцизов, так и в связи с выросшими нефтяными ценами. Цена сырой нефти в евро повысилась в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года на целых 40 процентов.

«Нефтяные цены растут с одной стороны из-за снижения добычи странами OPEC и союзников, с другой – из-за усиливающегося спроса в связи с растущей экономической активностью. В 2018 году тон задаёт политическая напряжённость, в том числе – неясное будущее иранской ядерной сделки. По оценке Swedbank, цены на нефть в этом году сохранятся на уровне 70 долларов за баррель, а в следующие два года немного уменьшатся», - продолжила старший экономист банка.

По прогнозу Swedbank, в этом году рост цен в Эстонии составит три процента. Из групп товаров наибольший вклад в рост цен внесут продукты питания, алкоголь и табак, а также расходы на жилье.

Как отметила Эльмик, перепалки между крупными государствами по вопросам торговли могут повлиять на цены двояким образом. С одной стороны, попавшие под ограничения товары, могут в поисках новых рынков оказать давление в сторону понижения цен. Но пока, в начальной фазе торговых ограничений, этого не произошло. Скорее цены на металлы пока растут по причине высокого спроса, неуверенности на рынках и новых экономических санкций против России, добавила Эльмик.

«С другой стороны, более высокие таможенные сборы повышают цены на импортируемые товары. Вчера Европейская комиссия обнародовала свое предложение о дополнительных таможенных сборах на товары из США. Прямое воздействие данного пакета на товарооборот Эстонии будет незначительным, - продолжила эксперт. - Оборот импорта из США в Эстонию товаров, содержащихся в предложении Европейской комиссии, в 2017 году составил менее 4 миллионов евро. А это – всего 0,03% валового импорта товаров в Эстонию. Наибольший импортный оборот из приведенных в предложении товаров приходится на виски и на электронные сигареты».