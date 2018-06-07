Посол России в Эстонии: если появятся новые кандидаты, список будет дополнен

Вчера Россия передала послу Эстонии список лиц, которых не желают видеть на территории Российской Федерации. МИД Эстонии от комментариев отказался, сообщив, что список публично разглашать не станут. Rus.Postimees обратился в Посольство России, и официальный представитель РФ в Эстонии Александр Петров согласился ответить на несколько наших вопросов.
На вопрос, согласится ли посол России назвать точное количество граждан Эстонии, вошедших в российский санкционный список, а также перечислить фамилии людей, которым запрещен въезд в Россию, посол Александр Петров назвал лишь цифру: «Самый простой вопрос, самый простой ответ – 20 человек».
- Насколько известно, в эстонском аналогичном списке 49 человек. Почему так мало, Эстония маленькая?
- Вы хотите, чтобы было больше?
- Обычно речь идет об адекватности и зеркальности, чего, собственно, постоянно и требуют от России.
- Если исходить из такого подхода, давайте озвучим это так, что пусть у нас остается резерв на будущее. Жизнь ведь не кончается сегодняшним днем и не ограничивается она фигурантами этого списка. Если появятся новые кандидаты в этот список, значит, у нас будет резерв для их включения.
- То есть нельзя исключать такой вариант, что этот список будет дополняться?
- Конечно, нет.
Однако предоставить сам список Петров отказался, объяснив, что в этой ситуации посольство будет придерживаться той позиции, которую заняло Министерство иностранных дел Эстонии – попавших в список уведомят лично, а разглашать имена не станут. При этом посол уточнил, что на таком варианте решено остановиться пока: «Посмотрим, что будет завтра».
- В этот список попала фамилия одного человека, присутствие которого в нем вызывает вопросы. Это – журналист нашего концерна Айнар Рууссаар. Сам он считает, что его наказали за работу по развитию телеканала ETV+.
- Я хотел бы сказать, что в список попали только те люди, которые с нашей точки зрения абсолютно заслуживают этого. Говорят, что все в мире относительно и заводить дискуссию на тему: а кто больше русофоб, кто меньше – не имеет смысла. Эти люди, наверное, могут сами понимать, почему они в нем оказались. А что касается Рууссаара, это хороший повод ему самому задуматься над тем, почему он оказался в этом списке.
- Скажите, пожалуйста, кто составлял этот список?
- Российская сторона.
- Российская сторона с привлечением местных общественных деятелей, или этот список создавали здесь, в посольстве?
- Я бы не стал отвечать на этот вопрос в таком виде, как он задан. Мне кажется, что это не принципиально. Я бы сейчас не стал вдаваться в такие подробности, гораздо важнее подумать о другом. Та ситуация, которая наблюдается в Европе, ставит нас перед выбором: или мы понимаем свою ответственность за будущее нашего континента (мы – и большая Россия, и маленькая Эстония, и все европейские страны). А если мы понимаем, то будем по-доброму относиться к своим соседям, выстраивать взаимодействие, к чему мы неоднократно призывали. Или мы будем продолжать оставаться заложниками того конфронтационного подхода, который навязывается Европе извне. Это главный вопрос и все остальные разговоры впустую.