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Посол России в Эстонии: если появятся новые кандидаты, список будет дополнен

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Вчера Россия передала послу Эстонии список лиц, которых не желают видеть на территории Российской Федерации. МИД Эстонии от комментариев отказался, сообщив, что список публично разглашать не станут. Rus.Postimees обратился в Посольство России, и официальный представитель РФ в Эстонии Александр Петров согласился ответить на несколько наших вопросов.

На вопрос, согласится ли посол России назвать точное количество граждан Эстонии, вошедших в российский санкционный список, а также перечислить фамилии людей, которым запрещен въезд в Россию, посол Александр Петров назвал лишь цифру: «Самый простой вопрос, самый простой ответ – 20 человек».

- Насколько известно, в эстонском аналогичном списке 49 человек. Почему так мало, Эстония маленькая?

- Вы хотите, чтобы было больше?

- Обычно речь идет об адекватности и зеркальности, чего, собственно, постоянно и требуют от России.

- Если исходить из такого подхода, давайте озвучим это так, что пусть у нас остается резерв на будущее. Жизнь ведь не кончается сегодняшним днем и не ограничивается она фигурантами этого списка. Если появятся новые кандидаты в этот список, значит, у нас будет резерв для их включения.

- То есть нельзя исключать такой вариант, что этот список будет дополняться?

- Конечно, нет.

Однако предоставить сам список Петров отказался, объяснив, что в этой ситуации посольство будет придерживаться той позиции, которую заняло Министерство иностранных дел Эстонии – попавших в список уведомят лично, а разглашать имена не станут. При этом посол уточнил, что на таком варианте решено остановиться пока: «Посмотрим, что будет завтра».

- В этот список попала фамилия одного человека, присутствие которого в нем вызывает вопросы. Это – журналист нашего концерна Айнар Рууссаар. Сам он считает, что его наказали за работу по развитию телеканала ETV+.

-  Я хотел бы сказать, что в список попали только те люди, которые с нашей точки зрения абсолютно заслуживают этого. Говорят, что все в мире относительно и заводить дискуссию на тему: а кто больше русофоб, кто меньше – не имеет смысла. Эти люди, наверное, могут сами понимать, почему они в нем оказались. А что касается Рууссаара, это хороший повод ему самому задуматься над тем, почему он оказался в этом списке.

- Скажите, пожалуйста, кто составлял этот список?

- Российская сторона.

- Российская сторона с привлечением местных общественных деятелей, или этот список создавали здесь, в посольстве?

- Я бы не стал отвечать на этот вопрос в таком виде, как он задан. Мне кажется, что это не принципиально.  Я бы сейчас не стал вдаваться в такие подробности, гораздо важнее подумать о другом. Та ситуация, которая наблюдается в Европе, ставит нас перед выбором: или мы понимаем свою ответственность за будущее нашего континента (мы – и большая Россия, и маленькая Эстония, и все европейские страны). А если мы понимаем, то будем по-доброму относиться к своим соседям, выстраивать взаимодействие, к чему мы неоднократно призывали. Или мы будем продолжать оставаться заложниками того конфронтационного подхода, который навязывается Европе извне. Это главный вопрос и все остальные разговоры впустую.

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