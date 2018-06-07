Посол России в Эстонии: если появятся новые кандидаты, список будет дополнен

На вопрос, согласится ли посол России назвать точное количество граждан Эстонии, вошедших в российский санкционный список, а также перечислить фамилии людей, которым запрещен въезд в Россию, посол Александр Петров назвал лишь цифру: «Самый простой вопрос, самый простой ответ – 20 человек».

- Насколько известно, в эстонском аналогичном списке 49 человек. Почему так мало, Эстония маленькая?

- Вы хотите, чтобы было больше?

- Обычно речь идет об адекватности и зеркальности, чего, собственно, постоянно и требуют от России.

- Если исходить из такого подхода, давайте озвучим это так, что пусть у нас остается резерв на будущее. Жизнь ведь не кончается сегодняшним днем и не ограничивается она фигурантами этого списка. Если появятся новые кандидаты в этот список, значит, у нас будет резерв для их включения.

- То есть нельзя исключать такой вариант, что этот список будет дополняться?

- Конечно, нет.

Однако предоставить сам список Петров отказался, объяснив, что в этой ситуации посольство будет придерживаться той позиции, которую заняло Министерство иностранных дел Эстонии – попавших в список уведомят лично, а разглашать имена не станут. При этом посол уточнил, что на таком варианте решено остановиться пока: «Посмотрим, что будет завтра».

- В этот список попала фамилия одного человека, присутствие которого в нем вызывает вопросы. Это – журналист нашего концерна Айнар Рууссаар. Сам он считает, что его наказали за работу по развитию телеканала ETV+.

- Я хотел бы сказать, что в список попали только те люди, которые с нашей точки зрения абсолютно заслуживают этого. Говорят, что все в мире относительно и заводить дискуссию на тему: а кто больше русофоб, кто меньше – не имеет смысла. Эти люди, наверное, могут сами понимать, почему они в нем оказались. А что касается Рууссаара, это хороший повод ему самому задуматься над тем, почему он оказался в этом списке.

- Скажите, пожалуйста, кто составлял этот список?

- Российская сторона.

- Российская сторона с привлечением местных общественных деятелей, или этот список создавали здесь, в посольстве?