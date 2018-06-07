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Фото и видео: в Пыхья-Таллинне полыхает новостройка

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В Таллинне на улице Теэстузе горит строящееся офисное здание. Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии пожара.

Как сообщили Rus.Postimees в Спасательном центре, пожар вспыхнул по адресу Теэстузе, 47d.

"Горит четырехэтажное каменное здание, спасательные команды выехали на место", - сказал дежурный пресс-секретарь Пыхьяского пасательного центра. Вызов спасателям поступил около 17.30. 

Пока неизвестно, были ли в горящем здании люди. Предположительно, это инвестиционный проект Endover.

Как сообщают очевидцы, дорога по улице Теэстузе перекрыта.

По словам местных жителей, на последнем этаже было много металлических банок с краской, которые полопались из-за пожара.

По состоянию на 18.20 пламени снаружи здания больше не видно.

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