Фото и видео: в Пыхья-Таллинне полыхает новостройка

В Таллинне на улице Теэстузе горит строящееся офисное здание. Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии пожара.
Как сообщили Rus.Postimees в Спасательном центре, пожар вспыхнул по адресу Теэстузе, 47d.
"Горит четырехэтажное каменное здание, спасательные команды выехали на место", - сказал дежурный пресс-секретарь Пыхьяского пасательного центра. Вызов спасателям поступил около 17.30.
Пока неизвестно, были ли в горящем здании люди. Предположительно, это инвестиционный проект Endover.
Как сообщают очевидцы, дорога по улице Теэстузе перекрыта.
По словам местных жителей, на последнем этаже было много металлических банок с краской, которые полопались из-за пожара.
По состоянию на 18.20 пламени снаружи здания больше не видно.
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