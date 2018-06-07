Управа Ласнамяэ наметила цели до 2022 года

«Это сбалансированный план, который в равной степени способствует развитию инфраструктуры жилого района Ласнамяэ, а также промышленной зоны. Одинаковое внимание будет уделено как пешеходам, так и автомобильному транспорту. Среди дорожных объектов есть и главные магистрали и внутриквартальные дороги», - сказала Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ.

Из более крупных объектов Ласнамяэ Юферева подчеркнула расширение социального центра Ласнамяэ (Киллустику 16) и развитие спортивного комплекса Ласнамяэ (Паэ 1), передает пресс-служба управы. «Социальный центр расположен в старом здании детского сада, которое нуждается в модернизации», - пояснила Юферева.

«С помощью реконструкции спортивного комплекса Ласнамяэ мы хотим создать лучшие условия для большего количества видов спорта, таких как, например, игры в мяч», - сказала Юферева.

По словам старейшины, нехватка парковочных мест является самой острой проблемой в Ласнамяэ. «Долгожданная реконструкция улицы П.Пинна в районе Лаагна должна пройти в следующем году, в ходе которой вдоль дороги будут построены дополнительные парковочные места», - пояснила Юферева. «Район также работает над тем, чтобы как можно скорее начать строительство третьего этапа парка Прийсле, с которым будет создана возможность для отдыха в зелёной парковой зоне. На данный момент там завершено строительство обещанных парковочных мест», - подчеркнула Юферева.