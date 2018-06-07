Управа Ласнамяэ наметила цели до 2022 года

На прошедшем сегодня собрании, районный совет Ласнамяэ утвердил проект бюджетной стратегии до 2022 года, в котором, среди прочего, предусмотрено ремонт спортивного комплекса, расширение социального центра, а так же реконструкция улиц Суур-Сыямяэ и П.Пинна.
«Это сбалансированный план, который в равной степени способствует развитию инфраструктуры жилого района Ласнамяэ, а также промышленной зоны. Одинаковое внимание будет уделено как пешеходам, так и автомобильному транспорту. Среди дорожных объектов есть и главные магистрали и внутриквартальные дороги», - сказала Мария Юферева, старейшина района Ласнамяэ.
Из более крупных объектов Ласнамяэ Юферева подчеркнула расширение социального центра Ласнамяэ (Киллустику 16) и развитие спортивного комплекса Ласнамяэ (Паэ 1), передает пресс-служба управы. «Социальный центр расположен в старом здании детского сада, которое нуждается в модернизации», - пояснила Юферева.
«С помощью реконструкции спортивного комплекса Ласнамяэ мы хотим создать лучшие условия для большего количества видов спорта, таких как, например, игры в мяч», - сказала Юферева.
По словам старейшины, нехватка парковочных мест является самой острой проблемой в Ласнамяэ. «Долгожданная реконструкция улицы П.Пинна в районе Лаагна должна пройти в следующем году, в ходе которой вдоль дороги будут построены дополнительные парковочные места», - пояснила Юферева. «Район также работает над тем, чтобы как можно скорее начать строительство третьего этапа парка Прийсле, с которым будет создана возможность для отдыха в зелёной парковой зоне. На данный момент там завершено строительство обещанных парковочных мест», - подчеркнула Юферева.
Для лучшего передвижения пешеходов планируется создать дорожку для пешей прогулки по улице Хоолдекоду и променад в районе Паэ, а также восстановить мосты на Лаагна. Дорожное движение в ближайшие годы будет облегчено благодаря строительству 2 +2 полосной дороге на улице Суур-Сыямяэ (улица Кеск Сыямяэ - улица Смуули) и реконструкции улицы Выйдуйооксу (улица Лаагна – улица Валге). В рамках реконструкции улицы Бетоони и улицы Панеели, прилегающие фирмы получат в ближайшие годы обновленную дорожную инфраструктуру этого района, а также модернизированные решения передвижения.