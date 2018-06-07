Швеция дала разрешение на строительство "Северного потока-2"

В документе, однако, подчеркивается, что Швеция критично относится к проекту "Северный поток-2", поскольку он может противоречить целям Евросоюза и законодательству ЕС.

Разрешения на строительство нового трубопровода, по которому газ будут напрямую поставлять из России в Германию, уже выдали ФРГ и Финляндия. Осталось получить соответствующие разрешения лишь от Дании и России.

С получением датского разрешения могут возникнуть трудности, поскольку часть трассы проходит в ее территориальных водах (12-мильной зоне) у острова Борнхольм. Осенью 2017 года парламент страны принял законопроект, позволяющий МИДу страны запретить строительство нового трубопровода в территориальных водах, исходя из "внешнеполитических интересов и вопросов национальной безопасности".