Эстония остается страной номер один для финских туристов
7 июня 2018 г., 18:55
Эстония остается самой популярной страной для финских туристов, несмотря на то, что в период с января по апрель было совершено на 80 000 поездок меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, общее число поездок составило 560 000, передает Yle.
На втором месте держится Швеция - 500 000 поездок, то есть на 30 000 больше, чем в первом квартале прошлого года.
Растет также популярность Испании - 340 000 поездок, что на 10 000 больше, чем в прошлом году.