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Названы лучший и худший аэропорты в мире

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christoph Hardt/imago/Future Image/Scanpix

Онлайн-сервис AirHelp составил рейтинг самых лучших аэропортов мира. Эксперты проанализировали три фактора: качество сервиса, своевременная подача рейсов и отзывы пассажиров, передает Lenta.ru.

На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), а третью — аэропорт Токио (8,63 балла). Также в топ-5 вошли аэропорт Кельн/Бонн (8,61 балла), Германия, и сингапурский аэропорт Чанги (8,48 балла).

Московский аэропорт Шереметьевозанял 15 строчку в рейтинге (8,13 балла), а Домодедово оказался на 130-м (6,46 балла). Рейтинг замкнул аэропорт Кувейта (5,4 балла), попавший на 141 место.

В марте 2017 года туристы призналифинский аэропорт Хельсинки-Вантаа лучшим в мире. Воздушная гавань столицы Финляндии возглавила список из 10 позиций, составленный экспертами международного туристического агентства eDreams на основе отзывов более 65 тысяч путешественников. Второе место досталось международному аэропорту Глазго (Великобритания). На третьей позиции оказалась воздушная гавань швейцарского Цюриха.

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