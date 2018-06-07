Названы лучший и худший аэропорты в мире

На первом месте оказался международный аэропорт Хамад в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял греческий Элефтериос Венизелос в Афинах (8,69 балла), а третью — аэропорт Токио (8,63 балла). Также в топ-5 вошли аэропорт Кельн/Бонн (8,61 балла), Германия, и сингапурский аэропорт Чанги (8,48 балла).

Московский аэропорт Шереметьевозанял 15 строчку в рейтинге (8,13 балла), а Домодедово оказался на 130-м (6,46 балла). Рейтинг замкнул аэропорт Кувейта (5,4 балла), попавший на 141 место.