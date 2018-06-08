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Спешите! Таллинн распродает принадлежащую ему недвижимость

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Таллиннская горуправа.

ФОТО: Scanpix

Таллиннский департамент городского имущества продает с открытых письменных торгов разнообразную недвижимость в разных районах города, а также в Маарду, сообщает Raepress.

Квартирная собственность на ул. Мюйривахе,19/Сауна 6-6 с реальной частью в виде жилого помещения площадью 14,3 м2 по начальной цене 31 700 евро. Дом признан памятником архитектуры. Квартира в плохом состоянии, туалет и место для мытья отсутствуют. Перестройка и ремонт допускаются только по письменному разрешению департамента городского имущества.

В районе порта единым объектом по начальной цене 166 700 евро продаются квартирные собственности по ул. Туукри 1-1 и 2. Реальная часть квартирной собственности 1 - жилое помещение площадью 37,3 м2 , а квартирной собственности 2  - жилое помещение площадью 49,3 м2. На участке планируется строительство жилого дома до шести этажей высотой с восемью квартирами, а здание, находящееся сейчас на этом участке подлежит сносу.

Недвижимость в Ласнамяэ, на улице Каху,4 предлагается за начальную цену в 298 400 евро. Площадь земельного участка, застроенного и предназначенного для строений общественного характера,  1233 м2.  Общая планировка Ласнамяэ предусматривает сохранение имеющегося на участке принятого в эксплуатацию в 1983 году двухэтажного офисного здания.

В Пыхья-Таллинне, на улице Пухангу, 34-1 продается квартирная собственность с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 39,1 м2, начальная цена - 52 900 евро. По начальной цене в 26 200 евро предлагается квартирная собственность на улице Кетта, 12-8 с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью  21 м2. Само это здание - бывший жилой дом младших служащих Русско-Балтийского завода признан памятником культуры. Участок застроенной недвижимости жилищного назначения площадью 781 м2 на Лаэвастику, 2а предлагается по начальной цене в 52 350 евро, недвижимость расположена в зоне прибрежных ограничений и находится в ландшафтном заказнике, на нем имеются гаражи и санузел (подвода техносетей нет).

А еще продается  по начальной цене в 42 000 евро недвижимость в Маарду, на улице Веэру, 4-87. Это квартирная собственность с реальной частью в виде жилого помещения общей площадью 44,3 м2.

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