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Полезно: как правильно организовать показ квартиры потенциальным покупателям

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Квартира в Таллинне. Снимок иллюстративный.

ФОТО: KV.EE

Мало кто имеет возможность сначала купить новое жилье, а затем начать продавать старое. Как лучше организовать процесс продажи жилья, в котором вы еще живете, пишет Kodu

Маклер Криста Ярв из пярнуской фирмы Lahe Kinnisvara говорит, что это возможно, только процесс следует организовать правильно.

«Начнем с того, что ваша квартира или дом должны выглядеть так, как выглядит на фотографиях в объявлении о продаже. Конечно, и вы, и члены вашей семьи хотите, чтобы продажа шла быстро и успешно. Для этого нужно выполнить некоторые несложные действия. Прежде всего: потенциальные покупатели при просмотре не должны видеть то, чего им видеть не положено», - говорит Ярв.

Самое важное: порядок и чистота. Это тут же отмечает и оценивает каждый потенциальный покупатель. 

Санузел – уберите косметику в шкафик! Покупателю нет дела до того, каким шампунем или ночным кремом вы пользуетесь. Ванна, душевая кабина, унитаз, зеркала должны быть чистыми, а корзина для грязного белья - либо пустой, либо закрытой. 

Кухня – рабочая поверхность, техника и дверцы шкафов должны быть чистыми! Свежие цветы в вазе не помешают. 

Прихожая – уберите свою одежду и обувь. Прихожая должна быть свободной от курток и пальто, просторной и чистой. 

Спальня – кровать должна быть застелена, покрыта пледом или покрывалом и украшена декоративными подушками. 

Гостиная – витрины, комоды, столы и столики не должны быть заставлены предметами декора. Здесь работает принцип: лучше меньше да лучше. 

«У меня есть хороший опыт, - продолжает маклер, - когда перед приходом потенциальных покупателей хозяйка испекла печенье и квартира наполнилась приятным запахом выпечки. Можно зажечь свечи, поставить вазу с цветами и держать чашки наготове, а после просмотра пригласить покупателей к столу, чтобы обсудить какие-то детали. Это всегда очень хорошо работает». 

Всегда нужно показать потенциальному покупателю вещи, которые остаются в квартире и входят в цену. Обычно это кухонная мебель и встроенная техника. Если это что-то еще, нужно обязательно дать покупателю возможность ознакомиться с состоянием этих вещей. 

Потенциальные покупатели приходят к вам после того, как внимательно изучили объявление и выбрали ваш объект для просмотра. Поэтому ваша недвижимость должна выглядеть так же, как на фотографиях. 

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