Полезно: как правильно организовать показ квартиры потенциальным покупателям

Маклер Криста Ярв из пярнуской фирмы Lahe Kinnisvara говорит, что это возможно, только процесс следует организовать правильно.

«Начнем с того, что ваша квартира или дом должны выглядеть так, как выглядит на фотографиях в объявлении о продаже. Конечно, и вы, и члены вашей семьи хотите, чтобы продажа шла быстро и успешно. Для этого нужно выполнить некоторые несложные действия. Прежде всего: потенциальные покупатели при просмотре не должны видеть то, чего им видеть не положено», - говорит Ярв.

Самое важное: порядок и чистота. Это тут же отмечает и оценивает каждый потенциальный покупатель.

Санузел – уберите косметику в шкафик! Покупателю нет дела до того, каким шампунем или ночным кремом вы пользуетесь. Ванна, душевая кабина, унитаз, зеркала должны быть чистыми, а корзина для грязного белья - либо пустой, либо закрытой.

Кухня – рабочая поверхность, техника и дверцы шкафов должны быть чистыми! Свежие цветы в вазе не помешают.

Прихожая – уберите свою одежду и обувь. Прихожая должна быть свободной от курток и пальто, просторной и чистой.

Спальня – кровать должна быть застелена, покрыта пледом или покрывалом и украшена декоративными подушками.

Гостиная – витрины, комоды, столы и столики не должны быть заставлены предметами декора. Здесь работает принцип: лучше меньше да лучше.

«У меня есть хороший опыт, - продолжает маклер, - когда перед приходом потенциальных покупателей хозяйка испекла печенье и квартира наполнилась приятным запахом выпечки. Можно зажечь свечи, поставить вазу с цветами и держать чашки наготове, а после просмотра пригласить покупателей к столу, чтобы обсудить какие-то детали. Это всегда очень хорошо работает».

Всегда нужно показать потенциальному покупателю вещи, которые остаются в квартире и входят в цену. Обычно это кухонная мебель и встроенная техника. Если это что-то еще, нужно обязательно дать покупателю возможность ознакомиться с состоянием этих вещей.