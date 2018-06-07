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Полицейские рассказали, кто чаще всего получает взятки

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Взятка. Иллюстративный снимок

ФОТО: Scanpix

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) опубликовало сегодня ежегодник, в котором подводятся итоги работы бюро за последние два года. Больше всего проблем в местных самоуправлениях и медицине - чаще всего взятки получают чиновники местных самоуправлений и медработники, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Чуть менее 200 евро – именно в такой сумме взятку предлагают врачам за липовую справку о получении частичной или полной нетрудоспособности.

"За такие деньги ставят несоответствующие текущему состоянию здоровья диагнозы. На их основании можно получить пенсию по нетрудоспособности", - сказал руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер.

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