Полицейские рассказали, кто чаще всего получает взятки
7 июня 2018 г., 21:34
Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) опубликовало сегодня ежегодник, в котором подводятся итоги работы бюро за последние два года. Больше всего проблем в местных самоуправлениях и медицине - чаще всего взятки получают чиновники местных самоуправлений и медработники, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Чуть менее 200 евро – именно в такой сумме взятку предлагают врачам за липовую справку о получении частичной или полной нетрудоспособности.
"За такие деньги ставят несоответствующие текущему состоянию здоровья диагнозы. На их основании можно получить пенсию по нетрудоспособности", - сказал руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер.