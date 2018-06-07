Полицейские рассказали, кто чаще всего получает взятки

Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции (ЦеКриПо) опубликовало сегодня ежегодник, в котором подводятся итоги работы бюро за последние два года. Больше всего проблем в местных самоуправлениях и медицине - чаще всего взятки получают чиновники местных самоуправлений и медработники, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".