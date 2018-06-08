Фото: какими будут квартиры в пострадавшем вчера от пожара доме Volta Loftid?

Вчера в Каламая горело здание крупного девелоперского проекта фирмы Endover на улице Теэстузе - лофты Volta. Какие квартиры продавались в этом жилом доме, перестроенном из бывшего промышленного здания, рассказывает Kodu.
Судя по данным на сайте проекта, квартиры в доме уже готовы, и новоселы должны въехать в дом Volta Loftid этим летом.
Квартиры в модном стиле лофт выглядят на эскизах очень эффектно: судите сами, потолки высотой около пяти метров, огромные окна с видами на Старый город и море.
Во многих лофтах запланированы балконы или террасы. Об архитектуре интерьера уже много писали: это комбинация брутального индустриального стиля с классической элегантностью. В результате должен получиться очень необычный и стильный интерьер. Покупатели могли выбрать один из четырех предложенных дизайнерами вариантов отделки.
Современным решением входа в здание стал меблированный и вестибюль с продуманным дизайном. Для автомобилей предусматривается гараж.
В квартале Volta, где находится здание Volta Loftid, уже готов променад с детскими площадками и пешеходной зоной.
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