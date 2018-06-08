Фото: какими будут квартиры в пострадавшем вчера от пожара доме Volta Loftid?

Судя по данным на сайте проекта, квартиры в доме уже готовы, и новоселы должны въехать в дом Volta Loftid этим летом.

Квартиры в модном стиле лофт выглядят на эскизах очень эффектно: судите сами, потолки высотой около пяти метров, огромные окна с видами на Старый город и море.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Во многих лофтах запланированы балконы или террасы. Об архитектуре интерьера уже много писали: это комбинация брутального индустриального стиля с классической элегантностью. В результате должен получиться очень необычный и стильный интерьер. Покупатели могли выбрать один из четырех предложенных дизайнерами вариантов отделки.

ФОТО: KV.EE

Современным решением входа в здание стал меблированный и вестибюль с продуманным дизайном. Для автомобилей предусматривается гараж.

В квартале Volta, где находится здание Volta Loftid, уже готов променад с детскими площадками и пешеходной зоной.

ФОТО: KV.EE