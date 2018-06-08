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  • Пьяный водитель без прав сбил 38-летнюю женщину

Пьяный водитель без прав сбил 38-летнюю женщину

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В четверг, 7 июня, в поселке Козе Харьюского уезда автомобиль, которым управлял нетрезвый и не имевший водительских прав мужчина,  сбил пешехода, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент имел место около 17.36 по адресу Пикк, 23, где 38-летнюю женщину сбил автомобиль Honda CR-V, за рулем которого находился 26-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительских прав соответствующей категории.

Скорая оказала пострадавшей первую помощь на месте.

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