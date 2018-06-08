СМИ: Путин просил Курца организовать встречу с Трампом в Вене

Тема встречи Путина и Трампа поднималась во время визита президента РФ в Вену 5 июня и Курц просьбу Путина принял, пообещав передать ее Трампу, пишет WSJ. Вена заявляла о своей готовности организовать встречу президентов РФ и США, подтвердили в Белом доме. По данным WSJ, Путин не хочет проводить этот саммит в Вашингтоне и предпочел бы нейтральное место, пишет DW.com.

Встреча Путина и Трампа до сих пор не была организована из-за политической нестабильности в США и недостаточной инициативы Вашингтона, считают в Кремле. На вопрос журналиста ORF о причинах того, почему саммит все еще не состоялся, российский президент во время интервью в Вене предложил "спросить коллег в США".