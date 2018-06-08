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Британское генконсульство в Петербурге закрылось после 26 лет работы

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Флаг Великобритании. Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге 7 июня завершило свою работу, сообщили порталу 78.ru в консульстве.

"В течение 26 лет консульство представляло интересы Великобритании на северо-западе России. Мы гордимся тем, как много было сделано за это время для развития отношений между людьми, взаимовыгодного сотрудничества и поддержания памяти о страницах нашей общей истории, таких, как Арктические конвои времен Второй мировой войны", — рассказали в консульстве.

Там отметили, что деятельность консульства будет прекращена в конце июля — после завершения чемпионата мира по футболу.

"Наша работа в регионе продолжится из Москвы, и мы твердо привержены тому, чтобы поддерживать партнерские связи, даже если это придется делать дистанционно, чтобы и дальше развивать отношения между нашими народами", — подчеркнули в консульстве.

На днях в консульстве состоялся последний торжественный прием — он был посвящен дню рождения ее величества королевы Елизаветы II. Среди гостей были представители бизнеса, культуры, науки, образования и гражданского общества.

17 марта стало известно, что в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Таким образом МИД России ответил на высылку российских дипломатов из Англии.

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