Британское генконсульство в Петербурге закрылось после 26 лет работы

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге 7 июня завершило свою работу, сообщили порталу 78.ru в консульстве.
"В течение 26 лет консульство представляло интересы Великобритании на северо-западе России. Мы гордимся тем, как много было сделано за это время для развития отношений между людьми, взаимовыгодного сотрудничества и поддержания памяти о страницах нашей общей истории, таких, как Арктические конвои времен Второй мировой войны", — рассказали в консульстве.
Там отметили, что деятельность консульства будет прекращена в конце июля — после завершения чемпионата мира по футболу.
"Наша работа в регионе продолжится из Москвы, и мы твердо привержены тому, чтобы поддерживать партнерские связи, даже если это придется делать дистанционно, чтобы и дальше развивать отношения между нашими народами", — подчеркнули в консульстве.
На днях в консульстве состоялся последний торжественный прием — он был посвящен дню рождения ее величества королевы Елизаветы II. Среди гостей были представители бизнеса, культуры, науки, образования и гражданского общества.
17 марта стало известно, что в Петербурге закроется Генеральное консульство Великобритании. Таким образом МИД России ответил на высылку российских дипломатов из Англии.