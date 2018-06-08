Британское генконсульство в Петербурге закрылось после 26 лет работы

"В течение 26 лет консульство представляло интересы Великобритании на северо-западе России. Мы гордимся тем, как много было сделано за это время для развития отношений между людьми, взаимовыгодного сотрудничества и поддержания памяти о страницах нашей общей истории, таких, как Арктические конвои времен Второй мировой войны", — рассказали в консульстве.