"Паэскому бомбисту" не удалось выйти из тюрьмы раньше срока

Суд посчитал, что Рингмаа может продолжать совершать преступления после освобождения. Против его УДО выступили также тюрьма и прокуратура, пишет rus.err.ee .

В законную силу решение уездного суда не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.