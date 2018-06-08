"Паэскому бомбисту" не удалось выйти из тюрьмы раньше срока
8 июня 2018 г., 8:12
Накануне Вируский уездный суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы Мярту Рингмаа, в народе известному как "паэский бомбмист".
Суд посчитал, что Рингмаа может продолжать совершать преступления после освобождения. Против его УДО выступили также тюрьма и прокуратура, пишет rus.err.ee.
В законную силу решение уездного суда не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.
Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.