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  • "Паэскому бомбисту" не удалось выйти из тюрьмы раньше срока

"Паэскому бомбисту" не удалось выйти из тюрьмы раньше срока

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ФОТО: Peeter Langovits

Накануне Вируский уездный суд отказал в досрочном освобождении из тюрьмы Мярту Рингмаа, в народе известному как "паэский бомбмист".

Суд посчитал, что Рингмаа может продолжать совершать преступления после освобождения. Против его УДО выступили также тюрьма и прокуратура, пишет rus.err.ee.

В законную силу решение уездного суда не вступило и может быть обжаловано в окружном суде.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

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