Великий день для россиян в США

Страстный и упорный матч держал в напряжении болельщиков обеих команд: "Вашингтон" и Овечкин имели горький опыт проигрыша серий со счета 3:1, а "Вегасу" отступать было некуда, к тому же переломив серию, можно было в случае выигрыша Кубка Стэнли вписать навечно свое имя в историю - никто ранее в первый год существования франшизы Кубок Стэнли не выигрывал.

В первом периоде команды отличиться не сумели, а открыл счет в матче на 26-й минуте Якуб Врана, с передачи Евгения Кузнецова. Через три минуты Нэйт Шмидт счет сравнивает, но Александр Овечкин, забросив 15-ю шайбу в плэй-офф (рекорд "Кэпиталз), снова выводит гостей вперед. "Вегасу" до конца периода удается не только сравнять счет, но и выйти вперед - за минуту до конца периода Райлли Смит подарил надежду на продолжение финальной серии.

В заключительном периоде "Вашингтон" добавил и заслуженные голы получили те, кто спасал "Столичных" в этом плей-оффе неоднократно: игроки сдерживающих звеньев "Вашингтона", Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер принесли первую в истории "Вашингтона" победу в розыгрыше Кубка Стэнли, а Александр Овечкин стал первым игроком из России, который в качестве капитана команды поднял заветный трофей над головой.

Кроме этого, Овечкин выиграл и "Конн Смайт Трофи", как самый ценный игрок плей-офф. Евгений Кузнецов стал лучшим бомбардиром КС, набрав 32 очка (12+20) в 24 играх. В последний раз завоевывать "Конн Смайт" и титул лучшего бомбардира плей-офф удавалось в 2009 году Евгению Малкину.

Вегас – Вашингтон – 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)

0:1 – 26 Врана (Кузнецов, Уилсон)

1:1 – 29 Шмидт (Маршессо, Смит)

1:2 – 30 Овечкин (Карлсон, Бэкстрем)

2:2 – 32 Перрон (Миллер, Татар)

3:2 – 39 Смит (Теодор, Так)

3:3 – 49 Смит-Пелли (Орпик)

3:4 – 52 Эллер (Бураковски, Коннолли)

Счет в серии: 1-4