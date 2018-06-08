В первом квартале в Эстонии было более 10 000 вакансий

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года число вакансий не изменилось, сообщила в пятницу, 8 июня, пресс-служба ведомства.

Как уточнил корреспондент портала rus.err.ee в департаменте, больше всего вакансий было в обрабатывающей промышленности - 1526 и в сфере оптовой и розничной торговли - 1785.

Общее число рабочих мест составило в четвертом квартале 596 024, из которых заняты были 585 449.