Конфликт в отделении экстренной медицины: пациент намерен судиться с врачом

Стейнбах травмировал палец на ноге, который к моменту прибытия в больницу посинел и искривился. По словам пациента, вместо того, чтобы оказать ему помощь, дежурный врач Харди Кальюранд якобы набросился на него с руганью.

Если изначально журналистам не удалось связаться с врачом, так как ситуацию комментировала пресс-секретарь больницы, то вечером четверга Кальюранд прислал письмо, в котором признал, что использовал неуместные выражения при общении с пациентом. В то же время, по мнению врача, конфликт спровоцировал сам пациент. Кальюранд в своем письме упомянул, что намерен написать заявление в полицию на Стейнбаха и находившегося вместе с ним друга, поскольку с их стороны прозвучали угрозы.

Когда Стейнбах ознакомился с заявлением врача, он заявил, что никому не угрожал, а затем сказал, что также подаст заявление в полицию и будет добиваться правды в суде.

Если Стейнбах заявлял, что врач не захотел оказать ему медпомощь, то Кальюранд сообщил, что, например, он не стал отправлять пациента на рентген, поскольку это никак бы не повлияло на процесс лечения. Стейнбах говорит, что врач не объяснил ему причину, по которой он отказывается делать ему рентген.

В своем письменном обращении Кальюранд сообщил, что Стейнбах провоцировал персонал больницы, а также угрожал им. По словам Стейнбаха, никаких угроз с его стороны не было, а если врач имеет в виду фразу, что «завтра он попадет в какое-нибудь прекрасное место», то, по словам Стейнбаха, он имел в виду, что видео будет отправлено в СМИ. «Я давно живу в Финляндии, эстонский подзабыл, поэтому в той ситуации я выразил свои мысли таким образом», - пояснил Стейнбах.