Последние проверки: сборные завершают подготовку к чемпионату мира

Сборная Уругвая, соперница сборной России по групповому раунду, обыграла 3:0 сборную Узбекистана. Узбеки, которым не повезло в отборочном цикле к ЧМ-2018, продержались полчаса, но после удара игрока бразильского "Крузейро" Джорджиана де Арраскаэта в первый раз достали мяч из сетки ворот. Луис Суарес с пенальти на 54-й минуте удвоил преимущество, а Хименес на 73-й минуте установил окончательный счет. Ворота уругвайцев защищал Фернандо Муслера, участие которого в ЧМ было под вопросом из-за травмы, однако медики уругвайцев помогли вратарю "Галатасарая" быстро восстановиться.