Последние проверки: сборные завершают подготовку к чемпионату мира

Команды-участницы ЧМ-2018 проводят последние матчи перед стартующим через неделю мундиалем.
Сборная Уругвая, соперница сборной России по групповому раунду, обыграла 3:0 сборную Узбекистана. Узбеки, которым не повезло в отборочном цикле к ЧМ-2018, продержались полчаса, но после удара игрока бразильского "Крузейро" Джорджиана де Арраскаэта в первый раз достали мяч из сетки ворот. Луис Суарес с пенальти на 54-й минуте удвоил преимущество, а Хименес на 73-й минуте установил окончательный счет. Ворота уругвайцев защищал Фернандо Муслера, участие которого в ЧМ было под вопросом из-за травмы, однако медики уругвайцев помогли вратарю "Галатасарая" быстро восстановиться.
Исландцы упустили победу в матче со сборной Ганы: Арансон и Финбогасон в первом тайме вывели Исландию вперед 2:0, но африканцы во втором тайме за 11 минут счет сравняли - 2:2.
Англичане на "Элланд Роуд" обыграли после голов Рэшфорда и Уэлбека Коста-Рику 2:0. Португальцы обыграли 3:0 Алжир - Криштиану Роналду провел 74 минуты на поле. Южная Корея не смогла отличиться в матче с Боливией - игра, проходившая в австрийском Тироле, завершилась безголевой ничьей.