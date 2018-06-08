Рынку «Энергия» в Нарве грозит принудительный снос

У киосков рынка «Энергия» с декабря 2014 года отсутствуют разрешения на эксплуатацию, но есть предписание владельцу эти киоски снести, о чем сообщил вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов, пишет «Северное побережье».

«Владелец киосков Alvel Ventures упорно игнорирует требование ликвидировать киоски. В связи с этим отдел надзора дважды применял денежное взыскание в отношении собственника киосков в суммах 6400 и 10000 евро. Поскольку денежное взыскание не оплачено, обратились с соответствующим требованием к судебному исполнителю», - сообщил Евграфов в ответ на запрос депутатов Нарвского горсобрания из оппозиционной фракции «Наша Нарва».

Поскольку разрешения на эксплуатацию киосков так и не оформляются, власти подумывают об их принудительном сносе. Об этом заговорили в связи с готовым проектом расширения существующего переулка Энергия, реализация которого откроет удобный проезд сквозь этот квартал.

Нарвская горуправа уже объявила на городском сайте о скором начале производства, направленного на снос бесхозных строений в районе рынка «Энергия». Департамент горхозяйства попросил собственников расположенных там строений, киосков до 20 июня представить документы, подтверждающие права собственности или пользования.

Директор названного департамента Елена Скулачева сообщила «Северному побережью», что строительству переулка Энергия мешают конкретно два киоска, стоящие целиком на муниципальной земле, и еще два киоска частично на ней.

«В настоящее время прошла поставка на строительство внутриквартальной дороги бульвара Энергия, через две недели ожидается подписание договора подряда, параллельно ведется поиск надзора собственника. Фирма готова начать строительные работы после подписания договора», - сообщила Скулачева, указав на необходимость поскорее решить проблему с киосками на рынке.

Киосков на рынке всего 13 - и все они без разрешений на эксплуатацию. Вице-мэр Алексей Евграфов подтвердил, что в первую очередь рассматривают вопросы в связи с теми несколькими, которые стоят на городской земле, а значит, помешают строительству дороги.

«Попутно мы изучаем юридическую сторону вопроса, насколько мы можем заниматься сносом или переносом киосков, в том числе на негородской территории. Этот вопрос сейчас в работе у юриста - и более точная информация появится у нас попозже», - сказал Евграфов, считающий, что снос всех незаконных киосков помог бы решить многолетнюю проблему рынка «Энергия», которую решить как-то иначе не удалось.

Собственник рынка и член правления Alvel Ventures Александр Куксов сказал «Северному побережью», что уже знает о желании городских властей снести его киоски, однако он уверен, что этого не сделают.

«На эту тему я как раз сейчас беседовал с городскими властями, с исполнителями, скажем так, так что что-нибудь придумаем», - сказал Куксов, добавив также, что сейчас от него ждут официальное письмо в горуправу.

В связи с этой сложной ситуацией Куксов не готов сейчас говорить с прессой о том, планирует ли он какое-либо развитие рынка «Энергия», чтобы избавить город от этого неприглядного места.

Долгая история проблемной «Энергии»