Украинский футболист признал невозможность возвращения Крыма

«Никто на меня пусть не обижается, я в это вообще не лезу. В любом случае ты будешь где-то виноват. Я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то», — заявил Кравец. Футболист подчеркнул, что это его личное мнение.

29-летний Кравец с 2011 года выступает за сборную Украины. Футболист дважды становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в составе киевского «Динамо».