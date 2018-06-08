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Украинский футболист признал невозможность возвращения Крыма

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Артем Кравец (номер 11) в матче сборной Украины против команды Финляндии

ФОТО: Valentyn Ogirenko / Reuters

Футболист сборной Украины и турецкого клуба «Кайсериспор» Артем Кравец в интервью YouTube-программе «От души в душу» выразил мнение, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно, передает Lenta.ru.

«Никто на меня пусть не обижается, я в это вообще не лезу. В любом случае ты будешь где-то виноват. Я думаю, что вряд ли мы вернем Крым когда-то», — заявил Кравец. Футболист подчеркнул, что это его личное мнение.

29-летний Кравец с 2011 года выступает за сборную Украины. Футболист дважды становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны в составе киевского «Динамо».

2 июня украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью изданию 112.ua признался в неприязни к русским. «Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу <...> Просто так бы сразу задушил», — заявил он. Позднее спортсмен извинился за сказанное.

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