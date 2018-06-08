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Эксперт: что означает, когда оценщики недвижимости завалены работой

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ФОТО: Mihkel Maripuu

В мае в Таллинне продано 953 квартир, что на 23,4 процента больше, чем в апреле, анализирует статистику Земельного департамента исполнительный директор 1Partner Мартин Вахтер.

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, у оценщиков недвижимости сейчас такое количество работы, что они просто не успевают ее делать. «Это значит, что все больше людей планируют заключить сделку купли-продажи недвижимости. Если обычно при наступлении хорошей теплой погоды количество сделок снижалось, то при аномально жарком мае этого года, наоборот, произошел значительный рост», - сказал Вахтер.  

«Сейчас разумные границы ценообразования еще соблюдаются, но не исключено, что в будущем году новую квартиру в Таллинне придется покупать уже по цене 2000 евро за квадратный метр. Поэтому самые дешевые квартиры очень востребованы. Продолжается рост цен на строительные работы, и девелоперам очень трудно держать стоимость квартир в новостройках на прежнем уровне", - добавил специалист. 

В мае в Таллинне было заключено 1445 договоров купли-продажи недвижимости на общую сумму 148 миллионов евро, что на 13% больше, чем в прошлом месяце, и на 11% больше, чем в мае прошлого года. Стоимость квадратного метра квартирной собственности в Таллинне за месяц упала на 2,8% до 1743 евро. Самая дорогая квартира в столице в мае была продана за 535 000 евро, а самая дешевая - за 1200 евро. 

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