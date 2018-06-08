Эксперт: что означает, когда оценщики недвижимости завалены работой

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, у оценщиков недвижимости сейчас такое количество работы, что они просто не успевают ее делать. «Это значит, что все больше людей планируют заключить сделку купли-продажи недвижимости. Если обычно при наступлении хорошей теплой погоды количество сделок снижалось, то при аномально жарком мае этого года, наоборот, произошел значительный рост», - сказал Вахтер.

«Сейчас разумные границы ценообразования еще соблюдаются, но не исключено, что в будущем году новую квартиру в Таллинне придется покупать уже по цене 2000 евро за квадратный метр. Поэтому самые дешевые квартиры очень востребованы. Продолжается рост цен на строительные работы, и девелоперам очень трудно держать стоимость квартир в новостройках на прежнем уровне", - добавил специалист.