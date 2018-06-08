Глава МИД Турции призвал Европу не забывать об аннексии Крыма

"Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму. Мы считаем случившееся аннексией", - заявил дипломат, выступая на встрече с членами ассоциации культуры и помощи крымским татарам.

Министр отметил, что некоторые европейские страны начали "забывать" то, что произошло в Крыму. "Мы напоминаем им, что если сейчас вы забудете о Крыме и завтра на Украине что-нибудь случится, вы будете нести ответственность за это", - подчеркнул он.

Турция неоднократно заявляла, что не признает Крым российским. "Для нас является фундаментальной ценностью территориальная целостность и независимость Украины, поэтому Крым мы воспринимаем как неотъемлемую часть Украины", - говорил в феврале 2016 года премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заверял, что Турция "будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях". По крайней мере так позицию Эрдогана преподносил сайт президента Украины. В сообщении указывалось, что турецкий лидер также пообещал, что возобновление диалога с Россией (после инцидента со сбитым турками российским бомбардировщиком и последовавшим дипломатическим кризисом) не повлияет на позицию Турции о непризнании аннексии Крыма "и осуждении нарушения прав крымских татар", пишет Newsru.com.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита на Украину заверял, что защита прав крымских татар является одним из приоритетов Анкары.

Между тем газета Hurriyet писала , что в Турции активно обсуждаются права этой страны на Крым. Политобозреватели ссылаются на договор 1783 года, подписанный Екатериной II, в котором оговорены условия передачи полуострова от Османской империи Российской. Согласно этому документу Турция имеет право восстановить управление Крымом, если он провозгласит независимость или будет передан третьей стороне.

Крым стал частью РФ по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. На Западе такое присоединение сочли нелегитимным. В Европе и США считают присоединение Крыма к России "аннексией", в Киеве его называют "оккупацией".

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов не признала присоединение Крыма к РФ. Позицию России поддержали лишь 10 стран: Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В связи с присоединением Крыма против РФ Евросоюзом и США были введены санкции. Они неоднократно продлевались. В последний раз решение о продлении европейский санкций было принято в марте текущего года.

Тем не менее позиция ряда стран в отношении Крыма со временем стала меняться. Все чаще звучат призывы отменить антироссийские санкции. В частности, к этому призывал президент Чехии Милош Земан, который назвал потерю Украиной Крыма "свершившимся фактом".

Против продления режима санкций выступают также Греция, Австрия и Италия. О желании ряда стран ЕС отменить антироссийские санкции предупреждал Украину еще в 2016 году вице-президент США Джозеф Байден.