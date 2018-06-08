Рецепт: Лапша с курицей по-вьетнамски

В своих рецептах Fitlap использует несколько продуктов из курицы производства Nõo Lihavürst, ведь они богаты белком, а следовательно, содержат меньше жира. Это актуально и для куриных стейков Nõo Lihavürst с лаймом, которые мы будем запекать на гриле. Чтобы мясу не было одиноко на тарелке, приготовим в качестве гарнира к нему вкусную лапшу.

Прежде всего положим куриные стейки на гриль, чтобы они поджарились. Это стейки под лаймово-томатным маринадом, приготовленные из сочных куриных окорочков. Пока мясо поджаривается, приготовим на гарнир вкусную лапшу. Однако, занимаясь приготовлением гарнира, не стоит оставлять стейки на гриле без присмотра, ведь мясо запекается довольно быстро.

Для приготовления лапши, прежде всего, понадобится рисовая лапша. Готовить ее очень просто. Мы использовали в рецепте цельнозерновую лапшу, приготовленную из бурого риса и не содержащую глютена.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Положите лапшу в кастрюлю и залейте кипятком. Дайте лапше набухнуть в течение примерно 3 минут. После этого промойте лапшу холодной водой и выложите в миску. Приправьте лапшу рисовым уксусом, оливковым маслом и медом, и перемешайте. Нарежьте свежие огурцы, морковь и выложите вместе с рисовой лапшой на тарелку. Добавьте ростки и украсьте блюдо перчиками чили, листьями салата и кориандра. Выложите на тарелку запеченные на гриле куриные стейки, и вкусное летнее блюдо готово.

Это блюдо отлично подойдет тем, кто хочет на летней вечеринке дополнить блюдо из курицы новым и интересным низкокалорийным гарниром. Все люди разные, и не всем подходит запеченный в фольге картофель или салат из огурцов и помидоров со сметаной. Интересной диетической альтернативой станет лапша, которая идеально сочетается с сочными куриными стейками.

Приведем также количество продуктов в расчете на одну среднюю порцию, где представлены белки, жиры и углеводы в нужных количествах.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Состав

Куриные стейки с лаймом (Alatu laim kanasteigid) от Nõo Lihavürst 105 г

Рисовая лапша (цельнозерновая) 35 г

Оливковое масло 3,96 г

Морковь 70 г

Мед 3,94 г

Свежие огурцы 77,67 г

Ростки 15 г

Перец чили 4,12 г

Листовой салат 8,2 г

Рисовый уксус

Соевый соус

Приготовление