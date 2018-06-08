Литва призывает учредить новый штаб НАТО у восточных границ альянса

"Адаптированная структура командования НАТО и решение повысить готовность сил обеспечат быстрое и слаженное передвижение военных через Атлантику на случай конфликта или кризиса в Европе, а также предоставит полномочия силам быть готовыми к незамедлительной реакции", - сказал Кароблис, выступая в четверг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, эти решения особенно важны для Литвы и всего восточного региона Альянса: "По причине нашего географического положения мы ощущаем угрозы и очень заинтересованы в слаженной и быстрой передислокации союзнических сил".

Он подчеркнул, что скорость принятия решений является одним из важнейших условий эффективной коллективной обороны, по этой причине он призвал министров предпринять меры, которые в случае конфликта или кризиса позволят предоставить силам НАТО полномочия безотлагательного реагирования, сообщило министерство.