СМИ: в РФ по секретному указу уничтожаются данные о репрессированных

Архивные документы ликвидируются на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года, пишет "Коммерсант" в пятницу, 8 июня, ссылаясь на письмо Романова, в котором он просит разобраться в ситуации.

По словам директора музея, уничтожение карточек означает полную потерю информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа. "В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение, сообщает DW.com. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывалось ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", - сообщил Романов в интервью "Коммерсанту".

Указ подписан МВД, Минюстом, Минобороны, ФСБ и другими ведомствами

Об уничтожении карточек узнал один из партнеров музея Сергей Прудовский, разыскивавший информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове. "Я запросил УМВД по Магаданской области. Они ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет. При этом выяснилось, что архивная карточка тоже была уничтожена", - заявил историк в интервью "Коммерсанту".

Далее в магаданском УМВД сообщили, что уничтожение архивной карточки было произведено по приказу под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, подписанному МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, СВР, Генпрокуратурой и рядом других ведомств. В указе говорится, что карточки подлежат хранению до достижения осужденными 80-летнего возраста, указал далее Прудовский.

Катастрофические последствия

По мнению сотрудников Музея истории ГУЛАГа, игнорирование информации об уничтожении архивных документов о репрессированных может иметь "катастрофические последствия для изучения истории лагерей и получения данных о жертвах репрессий". В свою очередь Сергей Прудовский напомнил, что количество осужденных в СССР в годы репрессий неизвестно. По подсчетам "Мемориала", число репрессированных может достигать 12 миллионов.