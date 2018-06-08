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  • Корову приговорили к смерти за пересечение границы ЕС

Корову приговорили к смерти за пересечение границы ЕС

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Корова. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix

В Болгарии приговорили к смерти корову, которая перешла границу с Сербией. Владельцу запретили возвращать животное домой, ссылаясь на регуляции Европейского союза.

Принадлежащая Ивану Харалампиеву корова Пенка не была замечена пограничниками и перешла границу с Сербией, пишет портал Lemmik. Беглянку заметил сербский фермер, который по клейму определил происхождение животного и решил вернуть его хозяину. Власти Болгарии, однако, запретили корове возвращение в страну и потребовали пройти ветеринарный контроль.

Несмотря на то, что здоровье Пенки оказалось в полном порядке, врач посоветовал усыпить животное, поскольку оно пересекло границу ЕС без необходимых документов. Ветеринар Любомир Любомиров сказал, что руки чиновников связаны, и нарушать регуляцию ЕС нельзя.

В защиту Пенки добровольцы создали петицию, которая на данный момент собрала 16 000 подписей.

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