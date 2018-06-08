Корову приговорили к смерти за пересечение границы ЕС

Принадлежащая Ивану Харалампиеву корова Пенка не была замечена пограничниками и перешла границу с Сербией, пишет портал Lemmik. Беглянку заметил сербский фермер, который по клейму определил происхождение животного и решил вернуть его хозяину. Власти Болгарии, однако, запретили корове возвращение в страну и потребовали пройти ветеринарный контроль.

Несмотря на то, что здоровье Пенки оказалось в полном порядке, врач посоветовал усыпить животное, поскольку оно пересекло границу ЕС без необходимых документов. Ветеринар Любомир Любомиров сказал, что руки чиновников связаны, и нарушать регуляцию ЕС нельзя.