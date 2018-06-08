Турецкий клуб получил огромный штраф из-за милой кошки

Меры безопасности нарушила выбежавшая на поле рыжая кошка. Кошки - один из символов Стамбула, которых жители города боготворят. Кошка прошла рядом с боковой линией, осмотрела у углового флага трибуны и прошлась рядом с лицевой линией. После чего покинула стадион, решив более не мешать проведению игры, в которой именно ее появление стало хоть каким-то радостным моментом двухматчевого противостояния турецкого и немецкого клубов, проигранное "Бешикташем" с общим счетом 1-8. Именно поэтому кошку пользователи "Твиттера" выбрали лучшим игроком встречи.