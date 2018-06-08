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Турецкий клуб получил огромный штраф из-за милой кошки

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ФОТО: OZAN KOSE / AFP

УЕФА назначил штраф в размере 34 000 евро турецкому клубу "Бешикташ" за необеспечение должных мер безопасности на матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

Меры безопасности нарушила выбежавшая на поле рыжая кошка. Кошки - один из символов Стамбула, которых жители города боготворят. Кошка прошла рядом с боковой линией, осмотрела у углового флага трибуны и прошлась рядом с лицевой линией. После чего покинула стадион, решив более не мешать проведению игры, в которой именно ее появление стало хоть каким-то радостным моментом двухматчевого противостояния турецкого и немецкого клубов, проигранное "Бешикташем" с общим счетом 1-8. Именно поэтому кошку пользователи "Твиттера" выбрали лучшим игроком встречи.

Сколько именно стоил туркам выход кошки на стадион - неизвестно. Кроме четвероногого друга на матче отличились и люди - фанаты турецкого клуба бросали на поле монеты и зажигалки, а также блокировали проходы на трибуне.

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