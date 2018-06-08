Налогоплательщики выдали государству беспроцентный многомиллионный кредит

Начиная с этого года у тысяч работающих людей появилась возможность выбирать размер не облагаемого налогом дохода, либо отказаться от его учета.

Момент истины для налогоплательщиков настанет весной 2019 года, когда начнется подача декларации о доходах за 2018 год, поскольку станет известно, кому предстоит доплатить определенную сумму Налогово-таможенному департаменту, а кому, наоборот, стоит ждать возврата переплаченного подоходного налога. Также не исключены ситуации, когда в декларации будут красоваться нули.