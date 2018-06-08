Налогоплательщики выдали государству беспроцентный многомиллионный кредит

Согласно статистическим данным за первый квартал текущего года, в следующем году государству предстоит вернуть населению свыше 24 млн евро подоходного налога, пишет Majandus24 со ссылкой на ERR.
Начиная с этого года у тысяч работающих людей появилась возможность выбирать размер не облагаемого налогом дохода, либо отказаться от его учета.
Момент истины для налогоплательщиков настанет весной 2019 года, когда начнется подача декларации о доходах за 2018 год, поскольку станет известно, кому предстоит доплатить определенную сумму Налогово-таможенному департаменту, а кому, наоборот, стоит ждать возврата переплаченного подоходного налога. Также не исключены ситуации, когда в декларации будут красоваться нули.
До вступления изменений Налогово-таможенный департамент рекомендовал жителям страны, чей годовой доход сложно предсказать, отказаться от учета не облагаемого налогом дохода, чтобы избежать возможной налоговой задолженности.