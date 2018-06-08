Полицейский. ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

В обзоре британской прессы за 8 июня:

"Футбольная дипломатия" Рамзана Кадырова

Газета Guardian в пятницу публикует большую статью о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров хочет воспользоваться Чемпионатом мира по футболу, чтобы наладить дипломатические связи со странами Ближнего Востока.

Первыми приехали тунисцы, за ними - иранцы и саудиты. Но только египтяне во главе с суперзвездой "Ливерпуля" Мо Салахом получили сомнительный первый приз: чеченскую базу для тренировок в рамках подготовки к чемпионату, пишет газета.

Сомнительная репутация Чечни, руководство которой обвиняют в репрессиях против политических оппонентов Рамзана Кадырова и секс-меньшинств, не мешает международным делегациям с Ближнего Востока вставать в очередь, чтобы увидеть стадион в Грозном.

Для Кадырова, который потратил десять лет на создание в своей республике всепроникающего культа личности, роль хозяина, принимающего у себя национальную сборную, - это способ реализовать внешнеполитические амбиции: занять нишу посла Владимира Путина в ближневосточном регионе и де-факто стать голосом российских мусульман.

Египетская сборная прилетит в Чечню в воскресенье и остановится в новом роскошном отеле, в строительство которого вложилась компания из Дубая.

Египтеским футболистам, соблюдающим Рамадан, после поста будет доступна халяльная пища. Они будут жить в регионе, где благодаря Кадырову почти не осталось алкоголя. Это островок ислама в стране, для которой традиционны православие и атеизм.

Такова Чечня Рамзана Кадырова, 41-летнего фаната тренажерных залов, ставшего одним из самых эффективных и жестоких российских политиков.

Кадыров прибег к помощи религии, чтобы преобразить Чечню, давая власть лояльным имамам и укрепляя контроль над республикой с помощью местной разновидности ислама с влиянием суфизма.

Обеспечив себе контроль над республикой, Кадыров начал присматриваться к роли защитника исламских ценностей за пределами Чечни. В России он организовывал протесты против карикатур на Мухаммеда в "Шарли Эбдо" и притеснения мусульман в Мьянме, он посылал военных полицейских в Сирию и брал под опеку жен и детей боевиков из группировки "Исламское государство" (запрещена в России - Би-би-си), которые оттуда возвращались.

Кадыров стремится претворить в жизнь пророчество своего отца о том, что Чечня станет связующим звеном между Россией и Саудовской Аравией. "Он установил тесные связи с принцем Мухаммедом бин Салманом и особенно с [кронпринцем эмирата Абу Даби] Зайедом аль Нахайяном", - говорит Беслан Висамбиев, бывший чиновник, сегодня работающий в грозненском инвестфонде, который спонсируется ОАЭ.

Фонд имени шейха Зайеда, декларирующий своей задачей помощь малому бизнесу, - это механизм иностранных инвестиций, который редко увидишь в Чечне: республика получает почти 80% своего бюджета в виде дотаций из Москвы.

Для Кремля Кадыров - важный посланник. Он может помочь восстановить отношения со странами Персидского залива, большая часть которых исторически выступают союзниками Вашингтона.

Один из российских дипломатов называет Кадырова "уполномоченным". Его встречи с восточными друзьями - способ для Кремля установить с ними контакты, не прибегая к формальным переговорам.

И, хотя интересы Кадырова и Кремля иногда расходятся, основной мотивацией главы Чечни остается получение дотаций из Москвы.

"Кадыров понимает, что он нужен, и показывает, что ему нужно, чтобы ему платили", - говорит главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов.

"А когда ему перестанут достаточно платить внутри страны, он может начать искать способ заработать самому", - добавляет журналист.

Российский политик предлагает легализовать фанатские драки

"Двадцать человек с каждой стороны... без оружия" - с таким заголовком выходит статья Daily Mirror о предложении вице-спикера российской Госдумы от фракции ЛДПР Игоря Лебедева узаконить драки между российскими и зарубежными футбольными "ультрас".

"Приезжают, например, английские фанаты, начинают задираться. А им в ответ: вызов принят, встреча на стадионе во столько-то. С каждой стороны по 20 человек, без оружия. С правилами можете ознакомиться на нашем сайте", - таким образом Лебедев в своей статье предложил решать околофутбольные конфликты.

"Россия стала бы пионером в новом виде спорта. Для которого, разумеется, не нужно придумывать никаких иностранных названий: как в мировой лексикон вошло слово sputnik, так пусть войдет и слово draka", - рассуждает депутат.

Верный союзник Владимира Путина вице-спикер Игорь Лебедев также является членом исполнительного комитета Российского футбольного союза, отмечает газета.

На фоне его заявления 36-летняя бывшая шпионка Анна Чапман сообщила, что у нее есть информация о подготовке российских болельщиков к жестоким столкновениям с иностранцами.

"Нынешние драки не похожи на те, что были 20 лет назад, когда в схватку вступала пьяная молодежь. Сегодня у них есть профессиональные бойцы", - заявила она.

По информации экс-разведчицы и телеведущей, российские фанаты сейчас выбирают из своих рядов тех, кто будет участвовать в драках с иностранцами.

Британцев предупреждают не надеяться на российскую полицию на ЧМ-2018

Британские любители футбола, которые поедут на Чемпионат мира в Россию, рискуют подвергнуться нападениям расистов и гомофобов, говорится в опубликованном в пятницу докладе комитета по международным отношениям британского парламента, сообщает Daily Telegraph. Причиной нападений также могут стать "антибританские настроения", - считают парламентарии.

При этом болельщикам не стоит надеяться, что российская полиция их защитит, говорится в докладе.

Со ссылкой на эксперта Общества Генри Джексона, исследовательского центра по международным отношениям, депутаты говорят, что полицейские в России, возможно, не будут слишком стараться предотвращать "незначительные преступления против граждан Британии" из-за плохого состояния российско-британских отношений.

"Расплывчатых заверений чиновников из [британского] министерства иностранных дел недостаточно для того, чтобы мы поверили, что граждане Британии будут в безопасности вне зависимости от их происхождения или сексуальной ориентации", - констатируют парламентарии.

Кроме того, высылка британских дипломатов из России помешала Британии готовиться к ЧМ-2018, говорится в заявлении комитета.

В городах, где будут играть британские сборные, будут работать так называемые "мобильные посольства", однако в парламенте считают, что "за оставшееся короткое время нужно сделать больше для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков".