Политики, похоже, проиграли войну с алкоголем

Также она привела пример, что цена и акциз на алкоголь – это лишь часть алкогольной политики, а потребление алкоголя пытаются снизить и другими методами. Так, с 1 июня вступили в силу новое ограничение на рекламу алкоголя, скоро в планах ограничить и видимость алкоголя в магазинах. Отвечая на вопрос: подействуют ли мягкие методы, вроде ограничений на рекламу, на эстонцев, которые ради алкоголя готовы даже ехать в Латвию, Йессе сказала, что действие всей алкогольной политики доказано научно: «У нас нет оснований считать, что жители Эстонии имеют какой-то иммунитет к рекламе».

Возник черный рынок пива

Но кроме рекламы намного более значимым изменением является то, что после повышения акциза оживился черный рынок алкоголя. «Если мы говорим о такой серой зоне, то это – алкоголь, привезенный из Латвии, который перепродают в Эстонии», - привела в пример вызывающую обеспокоенность тенденцию директор Института конъюнктуры Йозинг. Так выяснилось, что 24 процента людей, покупавших в прошлом году алкоголь в Латвии, брали с собой еще чей-то заказ, а один процент вез алкоголь на перепродажу. По сравнению с 2016 годом, доля людей, выполнявших чей-то заказ, увеличилась на семь процентов. По словам Йозинг, большая часть людей и не знает, что речь идет о нелегальной деятельности.

И хотя в традиционном смысле торговля нелегальным алкоголем может показывать признаки сокращения, нет подтверждения снижения поступающего с приграничной торговли и, по сути, также являющегося незаконным, распространение алкогольных напитков на нелегальном рынке. По некоторым оценкам, в 2017 году незаконные покупатели латвийского алкоголя составляли 40 процентов от всех покупателей левого алкоголя. «Мы больше не говорим только о контрабандной водке, теперь речь идет и о сидре, и о пиве», - прокомментировала Йозинг.

Будущее туманно

«К сожалению, мы должны прогнозировать, что объем покупок в Латвии не снизится»,- говорит Йозинг. Поскольку с нынешними ставками акциза на пиво мы занимаем уже пятое место в Европе, а за среднюю зарплату в Эстонии можно купить в Латвии вполовину больше пива, можно понять, почему снижения количества покупаемого в Латвии алкоголя пока не ожидается.

И хотя акциз на алкоголь начал повышаться и в Латвии, там это делают значительно спокойнее, чем в Эстонии. В эстонских магазинах пиво в 2017 году подорожало на 17,4 процента, причем, легкое пиво подорожало на 15,8 процента, а крепкое – на 20,5 процента. Из крепких напитков водка и джин подорожали больше, чем все другие алкогольные напитки – так, цена на водку поднялась на 9,6 процента, джина – на 10 процентов, а ликер подорожал на семь процентов.

Из-за цен каждый второй, раньше привозивший алкоголь из-за границы, по их же словам, планирует делать это и в этом году. У умеренных потребителей такой план есть у 41 процента, а у употребляющих мало – у каждого десятого. Вне зависимости от частоты употребления, 11 процентов участников опроса уверенно сказали, что они в винном ралли принимать участие не будут.

При всем этом, и поступление акцизов в казну не согласуется с бюджетными ожиданиями: по сравнению с прошлым годом покупка алкоголя в Эстонии заметно снизилась. Если в 2016 году в Эстонии были куплены 17,3 миллиона литров крепкого алкоголя и 121 миллион литров пива, то в 2017 году были проданы 13,4 миллиона литров крепкого алкоголя и 103 миллиона литров пива.