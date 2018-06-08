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Страшное ДТП на Таллиннском шоссе: автомобили смяло в лепешку между двумя фурами

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ФОТО: Скриншот с Instagram

7 июня около 19 часов в Латвии на 66-м км Таллиннского шоссе в Салацгривской волости мужчина 1987 года рождения, управлявший грузовым автомобилем Volvo, наехал на стоявшую легковую машину Hyundai, которая в результате удара врезалась в Audi, та - в BMW, а BMW - в фуру Mercedes-Benz.

По первоначальной информации, машины стояли у светофора в ожидании разрешающего сигнала. Водитель Volvo только в последний момент увидел, что впереди очередь из машин, нажал на тормоза, но было уже поздно.

В результате ДТП погиб водитель Hyundai 1955 года рождения и пострадали водители и пассажиры других легковушек. Водители фур от медицинской помощи отказались, оба были трезвы.

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