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Эстонская свиная рулька заговорила по-китайски. Что бы это значило?

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Эстонская свиная рулька с этикеткой на китайском языке.

ФОТО: Rakvere

В начале июня в Гонконг прибыл морской контейнер с девятью тоннами замороженной копченой передней рульки Rakvere, упакованной в разработанную для местных потребителей упаковку с иероглифами.

«Азиатский рынок для нас, разумеется, очень привлекателен как своими размерами, так и тамошней большой любовью к свинине. Это событие исторического значения – мы впервые начинаем направленную на конечного потребителя продажу продукции Rakvere в упаковке с информацией на китайском языке. Мы продаем продукцию предприятиям, занимающимся оптовой торговлей, которые поставляют продукты в местные магазины и рестораны. Надеемся, начало будет хорошим – это откроет нам дальнейшие возможности по расширению ассортимента и наращиванию продаж», – сообщила Анне Мере, председатель правления предприятия HKScan Estonia, изготавливающего продукцию Rakvere.

Чтобы прийти к реальному экспорту в Гонконг, пришлось проделать долгий путь, но первый большой контейнер демонстрирует, что работа приносит свои плоды. «История успеха продукции Rakvere в Новой Зеландии показала, что в наши дни даже в случае с продовольственными товарами больше не нужно бояться больших расстояний. Высокое качество мяса стран Северной Европы известно и в очень удаленных регионах, а потенциал этих рынков для нас огромен», – добавила Мере.

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