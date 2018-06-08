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С наступлением тепла резко возрос травматизм у детей

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Гипс. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Число обращений в травмпункт Таллиннской детской больницы в мае резко увеличилось, пишет rus.err.ee.

Если в апреле в травмпункт Таллиннской детской больницы было зарегистрировано 1724 обращения, то в мае это число возросло до 2485 или 83 в день, сообщает в пятницу портал ERR Uudised, отмечая, что аналогичная тенденция прослеживается и в июне.

По словам травматолога-ортопеда Таллиннской детской больницы Андреса Луканенка, похожая ситуация наблюдается каждое лето.

"Из-за теплой погоды в мае мы можем в виде исключения говорить о нем в этом году как о летнем месяце. Можем говорить о [типичных] травмах начала лета - падения с велосипеда, скейтборда или роликовых коньков. По сравнению с прошлыми летними сезонами немного меньше стало травм из-за батутов, но были и такие случаи", - сказал Луканенок.

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