С наступлением тепла резко возрос травматизм у детей

Если в апреле в травмпункт Таллиннской детской больницы было зарегистрировано 1724 обращения, то в мае это число возросло до 2485 или 83 в день, сообщает в пятницу портал ERR Uudised, отмечая, что аналогичная тенденция прослеживается и в июне.

"Из-за теплой погоды в мае мы можем в виде исключения говорить о нем в этом году как о летнем месяце. Можем говорить о [типичных] травмах начала лета - падения с велосипеда, скейтборда или роликовых коньков. По сравнению с прошлыми летними сезонами немного меньше стало травм из-за батутов, но были и такие случаи", - сказал Луканенок.