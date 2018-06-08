Сделал свои делишки, а потом оштрафовал: девушка по вызову обвинила полицейского в превышении полномочий

Как утверждает представительница древнейшей профессии, в 2016 году полицейский пригласил ее к себе, сделал все дела (по словам потерпевшей, был и «счастливый финал»), заплатил за сексуальную услугу и только после этого достал свое удостоверение и сообщил, что он сотрудник правоохранительных органов.

Итог встречи - штраф 350 евро, административное дело и неоплаченная сексуальная услуга, - так ситуацию описала девушка, пожелавшая остаться анонимной.

«Разве это справедливо?» - вопрошает она.

Шеф полиции самоуправления Балдоне Арманд Вирсис подтвердил, что несколько лет назад полиция проводила рейд, чтобы проверить соблюдение правил в сфере оборота алкоголя, табака и проституции. Вирсис поспешил оправдать сотрудника, настаивая, что никакого секса не было, а полицейский показал удостоверение после того, когда прозвучало предложение о сексуальных услугах. И это, по его словам, доказывает аудиозапись, на которой все слышно.

«Эта девушка пришла сразу на следующий день и угрожала, что, если дело не прекратят, она обратиться в СМИ».

Представительница эскорта обращалась и в Бюро внутренней безопасности с просьбой оценить поступок полицейского, но получила ответ, что они этого сделать не могут. После этого девушка снова побывала в полиции самоуправления и попросила разбить штраф на три платежа. Это было сделано, но последний остался неоплаченным.

Герой истории - по совместительству еще и сотрудник Рижской муниципальной полиции. Его коллега Том Садовскис охарактеризовал его как очень надежного полицейского.

Садовскис отметил, что борьба с проституцией всегда сопряжена с разными заявлениями, обидами, и нападение - порой лучшая защита.

Сотрудники не должны спать с проститутками, чтобы доказать, что человек этим занимается, напомнил он.

В то же время передача вспомнила скандал 2014 года, когда общественности стал известен доклад сотрудника муниципальной полиции, в котором он детально рассказывает пикантные подробности похождений с проституткой...

Представитель Госполиции Арманд Лубартс в свою очередь подчеркнул, что полиция не покупает сексуальные услуги. Достаточно, если человек делает такое предложение.