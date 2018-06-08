Пробки в ушах у Таллинна

Ладно, я готова, стиснув зубы, поверить в то, что ремонтировать все дороги в городе надо исключительно одновременно, хотя чувство «замуровали демоны» посещает меня ежедневно. И я как-то могу еще оправдать (перебрав мысленно весь арсенал нецензурной лексики) сроки проведения дорожных работ, хотя не хочу себе представлять, что будет в районе Гонсиори в сентябре. Но из каких благих побуждений улицу Кундери в направлении центра сделали доступной только для общественного транспорта – не понимаю.

Чего ж мелочиться-то? Закрыли бы тогда сразу весь центр для автомобилей. Сделав, например, исключение только для членов Таллиннского горсобрания. Остальных – рассовать по общественному транспорту, включая тех, кто едет в столицу из Маарду. Благо, там есть прекрасная фирма Temptrans, предлагающая первоклассное обслуживание.

Впрочем, не забудем и про таллиннские автобусы. Они тоже по-своему прекрасны. Есть ведь некая таинственная прелесть в том, что тебя возят, как дрова, на боку синяк от поручня, а в голове подробности личной жизни NN, всегда входящего на остановке X, перемежаются с махровой попсой, которую водитель предпочитает слушать в это время суток именно с этой громкостью.

Ну, в конце концов, не нравится тебе – ходи пешком. Раз на автомобиле все равно получается едва ли не дольше (понедельничные полчаса в пробке между двумя мостами на Лаагна я вспоминаю с почтительным трепетом). Правда, пешком тоже получается как-то не очень. Возможно, потому, что водителям автобусов очень долго рассказывали о том, что они – привилегированная каста и им теперь везде у нас дорога.

На той же Кундери, пока я стояла на пешеходном переходе, всей своей незамысловатой сущностью демонстрируя намерение перейти улицу в предназначенном для этого месте, мимо меня лихо просвистели аж три достойных представителя таллиннского автобусного парка. И хоть бы один водитель автобуса оглянулся на пешеходов или предпринял какую-то попытку затормозить. Куда там! Нет, я опять-таки понимаю, жираф большой и тяжелый – ему виднее, успевает он затормозить или нет. Пешеход, если что, сам виноват – чего было под колеса бросаться, не видишь – общественный транспорт народ обслуживает. Знаки же придумали для лохов-автомобилистов, чтобы они по возможности вообще сюда не совались. А если сунутся – то по такому крюку, чтобы пару километров лишних – больше будет поводов обвинить их впоследствии в загрязнении окружающей среды.