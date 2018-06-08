Журналисты Би-би-си, приехавшие освещать подготовку к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде, заметили слежку

Россия вложила значительные средства в подготовку чемпионата мира, стремясь с его помощью улучшить свой имидж, говорится в сообщении на сайте Би-би-си. Баннеры "Добро пожаловать" развешаны во всех городах РФ, принимающих ЧМ-2018, говорится в комментарии к видеосюжету. Однако, когда журналисты отправилась готовить репортаж в Нижний Новгород, где будет играть сборная Англии, они оказались под постоянным наблюдением.

В течение первого дня съемок, говорится в сообщении, несколько автомобилей постоянно сопровождали микроавтобус с корреспондентами на всем пути его следования. В частности, был замечен Ford, преследовавший репортеров, иногда три автомобиля сменяли друг друга на дороге. В доказательство своих слов компания разместила видео, на котором запечатлены та самая иномарка серебристого цвета и еще одна машина темного цвета. На следующий день преследование продолжилось, указывается в сюжете.

Представители Би-би-си обратились в МИД РФ с жалобой на слежку. Во внешнеполитическом ведомстве приняли заявление, пообещав разобраться в том, что произошло.

Как сообщает издание "Открытый Новгород", во время своего путешествия репортеры Би-би-си посетили и нижегородский штаб Алексея Навального. После этого с ними попытались завязать разговор местные журналисты, с которыми, по словам британцев, у них не было предварительных договоренностей.

"Странные люди эти британцы, естественно же, что в городе накануне ЧМ-2018 к ним было особое внимание, и вряд ли все было настолько мрачно, как описывают репортеры", - в свою очередь отмечает газета "Версия".

Ранее СМИ писали, что на время ЧМ-2018 на дорогах и улицах Нижнего Новгорода увеличат число камер видеонаблюдения.

Об усилении мер безопасности во всех 11 российских городах, где с 14 июня по 15 июля будет проходить ЧМ, сообщали и на федеральном уровне. Так, Минобороны в мае отчиталось о специальных маневренных группах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Средства противодействия БПЛА выделила и ФСБ. Кроме того, на время проведения ЧМ вводятся зоны ограничений полетов над местами проживания и тренировки футбольных команд и запретные зоны вокруг стадионов.

В МВД сообщали, что в городах ЧМ будут созданы подразделения туристической полиции. Отмечалось, что в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции будут образованы подразделения туристической полиции. В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, "для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля".

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае правонарушений.

О том, что в рамках усиления мер безопасности будет организовано еще и наблюдение за иностранными журналистами, естественно, не сообщалось. Кто и зачем преследовал представителей Би-би-си в Нижнем Новгроде, неизвестно. Местные власти инцидент не комментировали.

Между тем на этой неделе о том, что Россия прекрасно подготовилась к ЧМ, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он выразил твердую уверенность в том, что организация мундиаля будет безукоризненной.