Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира

«Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу», — говорится в объявлении.

Отмечается, что компания «Планета Плюс», занимавшаяся организацией фестивалей с участием Земфиры, провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, однако потом им отказали в праве проводить концерты.