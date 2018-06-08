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Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время чемпионата мира

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Zemfira.

ФОТО: Scanpix

Концерты певицы Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде запретили из-за чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Lenta.ru

«Мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период прохождения чемпионата мира по футболу», — говорится в объявлении.

Отмечается, что компания «Планета Плюс», занимавшаяся организацией фестивалей с участием Земфиры, провела встречи с представителями администраций и силовых ведомств регионов и подписала необходимые соглашения, однако потом им отказали в праве проводить концерты.

7 июня певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях под эгидой ФИФА. Артистка в ответ назвала представителей организации «футболобандеровцами».

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